Не перемирие: Путин озвучил позицию по прекращению огня и "длительному миру" (видео)

Российско-украинская война завершится только после того, как россияне достигнут поставленных целей, сказал глава Кремля Владимир Путин.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о возможности 30-дневного перемирия на российско-украинской войне. Он заявил, что Украина получит преимущество от такого решения. После этого политик объяснил, почему не готов на это пойти. Заявление Путина прозвучало во время брифинга после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который транслировал, среди прочих, телеканал Sky News.

Путин объяснил, что Россия готова только к "долговременному миру". По его словам, война завершится только после того, как россияне достигнут всех поставленных целей. Глава Кремля перечислил факторы, затрудняющие прекращение огня, и объяснил, что об этом следует поговорить с Белым домом.

"Мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы достичь перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за. Но есть нюансы", — сказал он.

Российский президент озвучил проблемы, которые касаются возможности 30-дневного перемирия и которые он обсудит с американцами.

Вопрос боев в Курской области и бойцов ВСУ, которые там находятся. По словам Путина, не ясно, что с ними произойдет, когда остановить огонь. Например, вопрос: они просто выйдут или сдадутся в плен. Вопрос тысячекилометровой линии фронта, на которой "как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения". Путин заявил, что там также "заблокированы целые подразделения". Во время перемирия Украина будет перевооружаться и готовить бойцов, а это главе Кремля не нравится. Путина интересует, как будут контролировать линию соприкосновения и проверять, соблюдают ли режим тишины. Кроме того, он риторически спросил, как будут отдаваться приказы об остановке огня на всем фронте.

Путин подчеркнул, что "обе стороны" будут работать над этими проблемами.

"Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами по этому поводу переговорить", — сказал он.

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