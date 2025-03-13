Покажут "козыри": Лукашенко объяснил, как Украину принудят к "миру", и вспомнил об "Орешнике"

Белый дом не имеет плана завершения российско-украинской войны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что у россиян есть особые инструменты для давления на Украину. Если россияне их применят, то принудят украинцев к миру. Ряд заявлений Лукашенко росСМИ "РИА Новости" опубликовало в Telegram-канале.

РосСМИ сообщило, что днем 13 марта Лукашенко пообщался с Путиным, при чем отмечается, что это первый визит с момента его "переизбрания". Во время встречи гость Москвы заявил, что РФ имеет "козыри", которые дадут возможность победить Украину. О каких именно "козырях" идет речь, политик не рассказал.

"Россия имеет большие козыри в ситуации в Украине, поэтому договориться об урегулировании удастся, когда Москва их достанет", — привели журналисты слова Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент высказал свою позицию относительно 30-дневного перемирия на российско-украинской войне. Во-первых, он заявил, что Белый дом вроде бы нет никакого мирного плана и сейчас занимается тем, что "зондирует почву". Во-вторых, Лукашенко считает, что Украина "не согласится на перемирие".

Во время разговора с Путиным Лукашенко отметил важность "дружбы" между народами и сообщил, что Беларусь изготавливает пусковые установки для ракет "Орешник" ВС РФ. Минск ждет, когда Москва предоставит ракеты, сказал он.

30-дневное перемирие — Лукашенко о войне и ракетах "Орешник" Фото: Скриншот

30-дневное перемирие — детали

Отметим, днем 13 марта прозвучали заявления ряда представителей Путина относительно 30-дневного перемирия, о котором делегации Украины и США договорились в Саудовской Аравии. В частности, ситуацию прокомментировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова и советник Кремля по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Чиновники объяснили, что Москва не поддерживает идею перемирия и миротворцев, настаивает на "длительном мире" на российских условиях. Среди условий Кремля — отказ Украины от НАТО. При этом прозвучали упреки в сторону европейского контингента на линии разграничения: предупредили, что страны будут считаться участниками войны.

Напоминаем, 12 марта государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, когда, по его мнению, РФ согласится на 30-дневное перемирие. Между тем 13 марта издание The Times написало, что Белый дом поставил Кремль в безвыходную и проигрышную ситуацию.