Перемирие между Украиной и Россией может начаться через несколько дней, — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио говорит, что во время контактов с Москвой Вашингтон будет оценивать ее готовность к прекращению огня. Если Кремль не примет предложение, это прояснит намерения россиян.

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил 11 марта, что 30-дневное перемирие между Украиной и Россией может начаться в течение дней, если россияне согласятся на это предложение. Об этом он сказал во время общения с журналистами в аэропорту Ирландии после переговоров в Саудовской Аравии, пишет The New York Times.

"Вот как бы мы хотели, чтобы мир выглядел через несколько дней: ни одна из сторон не стреляет друг в друга — ни ракетами, ни ракетами, ни пулями, ни артиллерией. Стрельба прекращается, бои прекращаются, и начинаются разговоры", — сказал Марко Рубио журналистам.

По словам госсекретаря США, на днях будет происходить множество контактов с российской стороной, во время которых Вашингтон будет оценивать отношение РФ к перемирию.

"Если их ответ будет "нет" — это было бы очень обидно, и это прояснило бы их намерения", — сказал Рубио.

Он добавил, что на переговорах РФ и США в Саудовской Аравии 18 февраля россияне выразили открытость к идеям урегулирования войны

"Они выразили готовность при правильных обстоятельствах, которые они не уточняли, положить конец этому конфликту", — сказал госсекретарь США.

По его словам, украинская сторона хочет во время переговоров согласовать несколько вопросов, в частности обмен военнопленными, возвращение похищенных россиянами российских детей и гуманитарную помощь.

На вопрос о гарантиях безопасности для Украины Рубио ответил, что сдерживание будет частью мирных переговоров.

"Нет возможности достичь прочного мира без сдерживания", — сказал он.

Кроме того, Марко Рубио уточнил, что соглашение о добыче полезных ископаемых со Штатами поможет обогатить Украину, не будет единственным фактором сдерживания российской агрессии.

Частью мирных переговоров будут гарантии безопасности от стран Европы, однако госсекретарь США отметил, что пока непонятно, когда европейские лидеры примут активное участие в переговорах.

"Я предполагаю, что во время любых переговоров, если мы, надеюсь, дойдем до них с россиянами, они усилят европейские санкции, которые были наложены на них. Поэтому я думаю, что вопрос европейских санкций будет на столе, не говоря уже о том, что произойдет с замороженными активами и т.д.", — сказал Рубио.

Перемирие на 30 дней: что известно

Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. В то же время Соединенные Штаты сообщили о немедленном возобновлении обмена данными разведки и поставки оборонной помощи Украине.

Во время брифинга в аэропорту Ирландии 12 марта госсекретарь США Марко Рубио рассказал, как США будут следить за режимом перемирия. По его словам, современная война происходит открыто и за ней легко наблюдать с помощью спутниковых снимков и "глаз" непосредственно на линии фронта.

Также 12 марта Марко Рубио заявлял, что во время переговоров в Саудовской Аравии украинская и американская делегации говорили о территориальных уступках.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 12 марта заявил, что делегация представителей Белого дома уже летит в РФ с предложением о перемирии на 30 дней и на сегодня проходят телефонные и личные консультации между Москвой и Вашингтоном.