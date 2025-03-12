Говорили о территориальных уступках: Рубио раскрыл детали переговоров Украины и США в Джидде, — СМИ
Госсекретарь США Марко Рубио говорит, что во время встречи в Саудовской Аравии были разговоры о территориальных уступках. Также он ответил, когда Штаты будут говорить с россиянами о 30-дневном перемирии.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта поднимались вопросы вида будущего переговорного процесса по завершению войны и территориальных уступок. Также он сказал, что контакт США с РФ относительно вероятного перемирия на 30 дней планируется уже 12 марта, пишет The Guardian.
Марко Рубио подтвердил журналистам, что во время переговоров между украинской и американской командами в Джидде затрагивались темы будущего переговорного процесса и того, "как бы он выглядел", в том числе и "разговоров о территориальных уступках".
Госсекретарь сказал, что США "будут контактировать с россиянами" сегодня и надеются получить положительный ответ по установлению режима прекращения огня. Он отметил, что Штаты "решительно призывают россиян прекратить все военные действия".
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"Нет военного решения этого конфликта", — сказал Рубио.
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Во время переговоров с американской делегацией в Джидде 11 марта украинская сторона согласилась на 30-дневное прекращение огня. Соединенные Штаты в свою очередь заявили о немедленной отмене паузы в обмене разведданными и поставке оборонной помощи украинцам.
Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения объяснил условия 30-дневного перемирия и отметил, что режим тишины начнется, если США убедят Россию сделать такой же шаг.
Президент США Дональд Трамп после завершения переговоров в Саудовской Аравии 11 марта заявил, что хочет согласовать перемирие с РФ в ближайшие дни, и выразил надежду, что президент России Владимир Путин даст на это согласие.
12 марта директор Национальной разведки Соединенных Штатов Америки Тулси Габбард объявила о возобновлении отправки данных Украине.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий 12 марта сказал, что во время переговоров в Джидде Владимир Зеленский координировал действия украинских переговорщиков дистанционно, а определенные детали будут обнародованы только через много лет.
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