"Надеюсь, Путин согласится": Трамп хочет согласовать перемирие с РФ в ближайшие дни

Президент США отмечает, что если Штаты не заставят РФ согласиться на прекращение огня, война просто будет продолжаться дальше.

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятное прекращение огня на 30 дней, на которое Украина дала согласие во время переговоров в Саудовской Аравии. Американский лидер сказал, что теперь с этим с предложением Штаты обратятся к России, и он надеется, что президент РФ Владимир Путин также согласится. Об этом он сказал во время общения с журналистами возле Белого дома в Вашингтоне.

"Теперь мы должны пойти к России и, надеюсь, президент Путин так же согласится с этим", — сказал Трамп.

По словам президента Соединенных штатов, он надеется на разговор американской и российской сторон и заключение соглашения в ближайшие дни.

"Если мы заставим Россию сделать это — это будет замечательно. Если нет — это просто продолжится и люди продолжат умирать", — сказал Дональд Трамп.

Он также отметил, что увидел в переговорах США и Украины в Джидде большую разницу по сравнению с последней встречей в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля, когда между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским вспыхнул спор.

Напомним, Украина во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта выразила готовность к 30-дневному прекращению огня. США в свою очередь заявили, что отменяют паузу в обмене разведданными и поставке оборонной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что теперь США должны убедить Россию согласиться на перемирие, и Кремль должен продемонстрировать свою готовность закончить или продолжать войну.