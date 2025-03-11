"Сподіваюся, Путін погодиться": Трамп хоче узгодити перемир'я з РФ найближчими днями

Президент США зазначає, що якщо Штати не змусять РФ погодитися на припинення вогню, війна просто триватиме далі.

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Президент США Дональд Трамп прокоментував імовірне припинення вогню на 30 днів, на яке Україна дала згоду під час переговорів у Саудівській Аравії. Американський лідер сказав, що тепер з цією з пропозицією Штати звернуться до Росії, і він сподівається, що президент РФ Володимир Путін також погодиться. Про це він сказав під час спілкування з журналістами біля Білого дому у Вашингтоні.

"Тепер ми маємо піти до Росії та, сподіваюся, президент Путін так само погодиться з цим", — сказав Трамп.

За словами президента Сполучених штатів, він сподівається на розмову американської та російської сторін та укладення угоди найближчими днями.

"Якщо ми змусимо Росію зробити це — це буде чудово. Якщо ні — це просто продовжиться і люди продовжать вмирати", — сказав Дональд Трамп.

Він також зазначив, що побачив у переговорах США та України у Джидді велику різницю порівняно з останньою зустріччю в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого, коли між ним і президентом України Володимиром Зеленським спалахнула суперечка.

Нагадаємо, Україна під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня висловила готовність до 30-денного припинення вогню. США своєю чергою заявили, що скасовують паузу в обміні розвідданими та постачання оборонної допомоги.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що тепер США повинні переконати Росію погодитися на перемир'я, і Кремль має продемонструвати свою готовність закінчити чи продовжувати війну.