"Сподіваюся, Путін погодиться": Трамп хоче узгодити перемир'я з РФ найближчими днями
Президент США зазначає, що якщо Штати не змусять РФ погодитися на припинення вогню, війна просто триватиме далі.
Президент США Дональд Трамп прокоментував імовірне припинення вогню на 30 днів, на яке Україна дала згоду під час переговорів у Саудівській Аравії. Американський лідер сказав, що тепер з цією з пропозицією Штати звернуться до Росії, і він сподівається, що президент РФ Володимир Путін також погодиться. Про це він сказав під час спілкування з журналістами біля Білого дому у Вашингтоні.
"Тепер ми маємо піти до Росії та, сподіваюся, президент Путін так само погодиться з цим", — сказав Трамп.
За словами президента Сполучених штатів, він сподівається на розмову американської та російської сторін та укладення угоди найближчими днями.
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"Якщо ми змусимо Росію зробити це — це буде чудово. Якщо ні — це просто продовжиться і люди продовжать вмирати", — сказав Дональд Трамп.
Він також зазначив, що побачив у переговорах США та України у Джидді велику різницю порівняно з останньою зустріччю в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого, коли між ним і президентом України Володимиром Зеленським спалахнула суперечка.
Нагадаємо, Україна під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня висловила готовність до 30-денного припинення вогню. США своєю чергою заявили, що скасовують паузу в обміні розвідданими та постачання оборонної допомоги.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що тепер США повинні переконати Росію погодитися на перемир'я, і Кремль має продемонструвати свою готовність закінчити чи продовжувати війну.
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