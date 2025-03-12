Говорили про територіальні поступки: Рубіо розкрив деталі перемовин України та США у Джидді, — ЗМІ

Держсекретар США Марко Рубіо каже, що під час зустрічі в Саудівській Аравії були розмови про територіальні поступки. Також він відповів, коли Штати говоритимуть із росіянами про 30-денне перемир'я.

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня порушувалися питання вигляду майбутнього переговорного процесу щодо завершення війни та територіальних поступок. Також він сказав, що контакт США з РФ щодо ймовірного перемир'я на 30 днів планується вже 12 березня, пише The Guardian.

Марко Рубіо підтвердив журналістам, що під час перемовин між українською та американською командами у Джидді торкалися теми майбутнього переговорного процесу та того, "як би він виглядав", зокрема й "розмов про територіальні поступки".

Держсекретар сказав, що США "будуть контактувати з росіянами" сьогодні та сподіваються отримати позитивну відповідь щодо встановлення режиму припинення вогню. Він зазначив, що Штати "рішуче закликають росіян припинити всі військові дії".

"Немає військового вирішення цього конфлікту", — сказав Рубіо.

Переговори в Саудівській Аравії: підсумки зустрічі

Під час перемовин з американською делегацією в Джидді 11 березня українська сторона погодилася на 30-денне припинення вогню. Сполучені Штати своєю чергою заявили про негайне скасування паузи в обміні розвідданими та постачанні оборонної допомоги українцям.

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення пояснив умови 30-денного перемир'я та зазначив, що режим тиші розпочнеться, якщо США переконають Росію зробити такий самий крок.

Президент США Дональд Трамп після завершення переговорів у Саудівській Аравії 11 березня заявив, що хоче узгодити перемир'я з РФ найближчими днями, та висловив сподівання, що президент Росії Володимир Путін дасть на це згоду.

12 березня директорка Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард оголосила про відновлення надсилання даних Україні.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 12 березня сказав, що під час переговорів у Джидді Володимир Зеленський координував дії українських перемовників дистанційно, а певні деталі будуть оприлюднені лише через багато років.