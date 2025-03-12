Зробили крок: нацрозвідка США повідомила про відновлення надсилання даних Україні

Президент США Дональд Трамп наблизився до завершення війни в Україні й тому дозволив відновити допомогу, заявила начальниця розвідки Тулсі Габбард.

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Директорка Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард повідомила про відновлення надання Україні розвідувальних даних. Заява з'явилась за кілька годин після зустрічі у Саудівській Аравії, яка повинна допомогти зупинити російсько-українську війну. Про рішення Білого дому посадовиця написала на сторінці X (Twitter).

Заява Габбард з'явилась 12 березня близько 5 год. (за Києвом). Очільниця відомства написала, що виконала доручення президента США Дональда Трампа та скасувала паузу у наданні розвідданих. Представниця Білого дому наголосила на визначній ролі Трампа, завдяки якому зробили "ще один крок до завершення кровопролитної війни". Інших деталей Габбард не розповіла.

Мирні переговори - заява начальниці Нацрозвідки США 12 березня Фото: Скриншот

Мирні переговори — деталі зупинки допомоги США

Зазначимо, США припинили надавати Україні розвідувальні дані 5 березня після заяви Білого дому про те, що Україна не надто прагне до завершення війни. Про подію повідомили у медіа, при цьому спершу не було ясно, ідеться про повну відсутність контактів чи про часткові обмеження. Згодом інформацію підтвердили, при цьому українська сторона пояснила, що відтепер погіршились можливості попередження та захисту від повітряних ударів ЗС РФ.

7 березня агентство CNN заявило, що частину даних все ж надають. Зокрема, Україна отримує інформацію, яка дає можливість оборонятись, але не дозволяє атакувати позиції ворога.

Крім розвідданих, США припинили надання зброї, писав Фокус. Експерти пояснили, що на шляху в Україну спинили вже відвантажені боєприпаси, наприклад, ракети для ППО, РСЗВ та артилерійські снаряди.

Після зустрічі делегацій США та України в Саудівській Аравії, яка відбулась 11 березня, Білий дім скасував заборону на надання зброї та надання розвідувальної інформації. Про це заявив радник з нацбезпеки Майкл Волц під час пресконференції за підсумками наради. Делегації повідомили, що дійшли згоди щодо всеосяжного 30-денного перемир'я на суші, на воді та у повітрі. З цими умовами погодилась Україна, але відповіді РФ ще немає. Єдина реакція, яка надійшла з Москви — це заява сенатора Держдуми, який заявив, що перемир'я не прийнятне.

Нагадуємо, 11 березня агентство Bloomberg навело слова чиновника з Білого дому щодо максималістських вимог РФ до України. Тим часом Дональд Трамп повідомив, коли матиме розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо перемир'я.