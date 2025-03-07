Не все приховують: США продовжують ділитись розвідданими з Україною, — CNN

У Вашингтоні ховають всю інформацію, яку ЗСУ могли б використати для наступу на росіян, написали журналісти. У Білому домі уточнили, яка ситуація зі Starlink.

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Сполучені Штати Америки продовжують надавати частину розвідувальних даних, які Збройні сили України можуть використовувати під час бойових дій. Пентагон ділиться мінімумом інформації, щоб Москва не звинуватила Вашингтон у підтримці війни. Про деталі обмежень, накладених на Україну Білим домом, написало агентство CNN.

Агентство навело слова двох чиновників з адміністрації президента США Дональда Трампа: імена співрозмовників не вказані. Джерела журналістів розповіли, що розвіддані продовжують надходити в Україну. При цьому дотримуються обмежень — їх можна використати лише для захисту, але не для наступу на ЗС РФ, уточнили чиновники. Також вони пояснили, чому з'явилось таке рішення Пентагону. З одного боку, американці не будуть приховувати інформацію, яка дасть можливість українцям захистити себе. З іншого — не хочуть, щоб їхні дії мали вигляд "активної допомоги".

"США не хочуть, щоб їх сприймали як активну допомогу Україні в завдаванні ударів по Росії. США не збираються приховувати інформацію, яка може допомогти Україні захистити себе", — навело CNN слова джерел, які не деталізували, про що ідеться.

Крім того, наголошується, що зберігся доступ до супутників Starlink. Зі слів американських чиновників, система, яка використовується бійцями ЗСУ для зв'язку на полі бою, "досі активна".

Обмін розвідданими — деталі

Зазначимо, 5 березня телеканал SkyNews повідомив, що США припинили надавати Україні розвідувальні дані відповідно до вказівки президента Дональда Трампа про зупинку військової допомоги. Згодом інформацію підтвердили у Білому домі. Тим часом медіа стверджували, що ЗСУ не отримують інформацію, потрібну для далекобійних ударів в глибину РФ і для ведення боїв на лінії фронту.

4 березня з'явилось інтерв'ю комбрига 3 штурмової бригади Андрія Білецького. Командир бригади зауважив, що для українців розвідка та зв'язок важливіші, ніж бронемашини.

Тим часом спецпредставник Білого дому з питань України Кіт Келлог пояснив, чому США так вчинили щодо країни, яка воює з країною-агресором. На думку американського посадовця, Україна сама винна у зупинці військової допомоги, оскільки не поводилась так, як потрібно Вашингтону. З його слів, США не побачили наміру зупинити війну, тому відновлять постачання, ймовірно, коли буде документ з підписами.

Нагадуємо, 7 березня американська компанія Maxar повідомила, що більше не буде передавати супутникові фото Україні. Тим часом джерела видання Axios повідомили, що Дональд Трамп сердиться через удари РФ по Україні: політик оголосив, яких заходів вживатиме, щоб це зупинити.