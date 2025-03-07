Трамп "гнівається" через атаки РФ під час мирних переговорів: як відреагували у Зеленського

Дональд Трамп бачить, що РФ не припинила удари по Україні під час мирних переговорів, розповіли журналісти. Реакція лідера США з'явилась після повітряної атаки, в якій росіяни використали 261 засіб ураження.

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Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу не подобаються обстріли України, які проводять Збройні сили Російської Федерації. Глава Білого дому відчуває гнів і готовий серйозно повпливати на Кремль. Про реакцію Трампа на удари росіян по українцях розповіло видання Axios.

Журналісти повідомили, що отримали інформацію від високопоставленого чиновника з Білого дому. Імені співрозмовника видання не вказало. Зі слів анонімного джерела, Трамп гнівається через "ескалацію", яка відбувається під час мирних переговорів.

"Останніми днями "гнів Трампа посилився" через поведінку Росії та її ескалацію ударів по Україні, які відбуваються в той самий час, коли він наполягав на припиненні вогню", — навели журналісти слова співрозмовника.

Видання пояснило, що глава Білого дому погрожує новими санкціями, які може накласти на РФ. Водночас зауважується, що зростання тарифів, про яке говорить Трамп, навряд чи сильно вдарить по росіянах.

Мирні переговори — реакція офісу Зеленського

На емоції Трампа щодо поведінки РФ відповів глава офісу президента Андрій Єрмак. Посадовець погодився, що країна-агресор повинна "негайно припинити" удари по Україні й тоді вона дійсно покаже, що готова завершити війну. Також він закликав накласти на росіян "жорсткіші" санкції — економічні та інші, зауважив Єрмак.

Мирні переговори — заява Єрмака щодо ударів РФ по Україні Фото: Скриншот

Зазначимо, вдень 7 березня президент Трамп відреагував на дії РФ у дописі у соцмережі Truth Social. Глава Білого дому заявив, що може застосувати нові санкції, якщо росіяни продовжать завдавати повітряних ударів по українцях. Серед нових погроз американського політика — підняття тарифів та обмеження на банківську сферу. Він планує тиснути на Москву, доки не укладуть мирну угоду, ідеться у дописі.

Тим часом Фокус писав про нічний ракетно-дроновий удар по Україні, який відбувся в ніч на 7 березня: летіло 67 ракет та 194 дрона-камікадзе. Вибухи лунали в Полтавській, Тернопільській, Івано-Франківській областях. Як заявив глава Міненерго Герман Галущенко, росіяни били по енергетичній інфраструктурі — по підприємствах газової галузі.

Нагадуємо, 6 березня спецпредставник Білого дому з питань України Кіт Келлог пояснив, навіщо США обмежили постачання зброї та розвідданих, і також згадав про мула. Водночас спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф розповів про зустріч з українською делегацією, яка відбудеться в Саудівській Аравії.