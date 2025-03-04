Президент США Дональд Трамп відкинув звинувачення у тому, що має проросійську позицію. У Москві погодились з його аргументами, але нинішні заяви та "ймовірні дії" республіканця вітають.

Related video

Москва згодна з президентом США Дональдом Трампом, що він "нічого не приніс Росії, окрім горя". Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, як передали 4 березня в ТАСС.

Під час одного з виступів Трамп відреагував на звинувачення у проросійській позиції. Він запевнив, що "нічого не приніс Росії, окрім горя", нагадавши про запровадження санкцій проти РФ та постачання ракетних комплексів Javelin Україні.

"Справді, всі добре пам'ятають, що у попередній президентський термін Трампа було введено багато санкцій, почалися постачання зброї на Україну. Це справді було. У цьому плані можна лише погодитись", — підтвердив Пєсков.

Поділитись роздавав щодо того, чому позиція Трампа могла змінитись у порівнянні з його першим президентським терміном, речник Кремля відмовився.

"Тут таки йдеться про президента США. Ми чуємо його заяви про бажання принести мир на Україну. Це можна тільки вітати. Ми отримуємо певну інформацію про ймовірні дії в цьому напрямку. Це теж можна тільки вітати", — зауважив він.

Пєсков додав, що Москва стежитиме надалі, як розвиватиметься ситуація "у реальності".

Нагадаємо, у Politico повідомили, що Угорщина заблокувала документ, який передбачав новий пакет допомоги та гарантії безпеки Україні від ЄС.

У BBC передали, що президент Володимир Зеленський не планує перепрошувати після суперечки у Білому домі.