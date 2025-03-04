"Побиті, але цілеспрямовані": Зеленський не збирається перепрошувати за суперечку, — BBC

Президент Володимир Зеленський наголосив, що добирався до Білого дому кілька десятків годин, і його візит був проявом поваги. Він запевнив, що "нікого не ображав".

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2 березня у Лондоні пройшов саміт лідерів Європи щодо безпеки. Велика Британія зробила все, щоб забезпечити президенту Володимиру Зеленському "усі зручності" після суперечки у Білому домі. Про це з посиланням на джерело в уряді 3 березня повідомили у BBC.

"Побиті, але цілеспрямовані", — заявив неназваний член української делегації, який супроводжував Зеленського.

Президент поспілкувався з журналістами, обравши для цього виключно українську мову, щоб його точно правильно зрозуміли. Зазначається, що пригніченим він не виглядав.

"Якщо ми не будемо зберігати бадьорість духу, ми підведемо усіх", — підкреслив лідер.

Він позитивно відгукнувся про план, розроблений спільно Великою Британією та Францією. Також Зеленський повідомив, що готовий виконати одну з вимог президента США Дональда Трампа, а саме — підписати угоду про корисні копалини.

Однак політик також підкреслив, що на цьому етапі говорити про відмову від окупованих Росією територій неправильно. За даними ЗМІ, президент не збирається перепрошувати або висловлювати жаль щодо суперечки, як того неодноразово вимагало оточення Трампа. Зазначається, що знайти спосіб перезавантажити відносини зі США Зеленського закликав навіть очільник НАТО.

Зеленський розповів, що діставався до Білого дому кілька десятків годин, і його візит був знаком поваги. Він заявив, що "нікого не ображав", а емоційна розмова під час зустрічі не була позитивною для жодної зі сторін.

Повідомляється, що президент ретельно підбирав слова і намагався не проводити "судмедекспертизи" того, що сталося у Вашингтоні. Говорячи про Трампа, він не проявляв грубість та навіть практично не згадував ім’я. За припущенням Зеленського, з часом напруженість мине. Також він подякував за підтримку США й іншим партнерам.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що президенту Володимиру Зеленському варто запропонувати "амністію".

У Fox News проінформували, що адміністрація Трампа вимагає від Зеленського вибачень на камеру за суперечку в Білому домі, і без цього нібито не повернеться до питання угоди про корисні копалини.