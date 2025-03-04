"Избитые, но целеустремленные": Зеленский не собирается извиняться за спор, — BBC

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что добирался до Белого дома несколько десятков часов, и его визит был проявлением уважения. Он заверил, что "никого не оскорблял".

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2 марта в Лондоне прошел саммит лидеров Европы по безопасности. Великобритания сделала все, чтобы обеспечить президенту Владимиру Зеленскому "все удобства" после спора в Белом доме. Об этом со ссылкой на источник в правительстве 3 марта сообщили в BBC.

"Избитые, но целеустремленные", — заявил неназванный член украинской делегации, который сопровождал Зеленского.

Президент пообщался с журналистами, выбрав для этого исключительно украинский язык, чтобы его точно правильно поняли. Отмечается, что подавленным он не выглядел.

"Если мы не будем сохранять бодрость духа, мы подведем всех", — подчеркнул лидер.

Он положительно отозвался о плане, разработанном совместно Великобританией и Францией. Также Зеленский сообщил, что готов выполнить одно из требований президента США Дональда Трампа, а именно — подписать соглашение о полезных ископаемых.

Однако политик также подчеркнул, что на данном этапе говорить об отказе от оккупированных Россией территорий неправильно. По данным СМИ, президент не собирается извиняться или выражать сожаление по поводу спора, как того неоднократно требовало окружение Трампа. Отмечается, что найти способ перезагрузить отношения с США Зеленского призвал даже глава НАТО.

Зеленский рассказал, что добирался до Белого дома несколько десятков часов, и его визит был знаком уважения. Он заявил, что "никого не оскорблял", а эмоциональный разговор во время встречи не был положительным ни для одной из сторон.

Сообщается, что президент тщательно подбирал слова и старался не проводить "судмедэкспертизы" того, что произошло в Вашингтоне. Говоря о Трампе, он не проявлял грубость и даже практически не упоминал имя. По предположению Зеленского, со временем напряженность пройдет. Также он поблагодарил за поддержку США и других партнеров.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск заявил, что президенту Владимиру Зеленскому стоит предложить "амнистию".

В Fox News проинформировали, что администрация Трампа требует от Зеленского извинений на камеру за спор в Белом доме, и без этого якобы не вернется к вопросу соглашения о полезных ископаемых.