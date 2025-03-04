"В нейтральной стране": Илон Маск "предложил" Зеленскому амнистию (скриншот)

Не впервые американский миллиардер критикует украинского президента. Ранее Маск говорил, что Зеленский "хочет вечной войны".

Related video

Американский миллиардер Илон Маск считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит предложить "амнистию". Об этом бизнесмен написал в своем Х (Twitter).

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) заявил, что Зеленскому "стоит предложить амнистию в нейтральной стране" для "мирного перехода к демократии".

"Правда, как бы это ни было неприятно, Зеленскому стоит предложить амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине", — написал Илон Маск.

Фото: скріншот

Также Маск отреагировал на свой пост с 2023 года.

"Мой пост ниже было почти 2 года назад. Прекратите посылать людей на смерть ни за что. Хватит", — написал американский миллиардер.

В 2023 году он отметил, что "цвет украинской и российской молодежи погибает в окопах, без существенного изменения территории".

Илон Маск не впервые критикует украинского президент. По мнению соратника Дональда Трампа, Зеленский "хочет вечной войны".

"Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки. Это зло", — говорил Маск.

Ранее на похожие заявления бизнесмена отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, когда кто-то глобально влиятельный, как Маск, упорно говорит об отсутствии "стратегии выхода", приходится удивляться "дефициту простой логики в современном мире".

"Потому, что реалистичная, объективная "стратегия выхода" является вопиюще простой. Агрессор (РФ) безоговорочно покидает чужую суверенную территорию, и горячая фаза войны немедленно прекращается", — писал Подоляк.

Напомним, почему Джей Ди Вэнс вмешался в спор Трампа и Зеленского в Белом доме.

Также Фокус писал о том, почему ссора Трампа с Зеленским может навредить США.