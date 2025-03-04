"В нейтральній країні": Ілон Маск "запропонував" Зеленському амністію (скріншот)

Не вперше американський мільярдер критикує українського президента. Раніше Маск казав, що Зеленський "хоче вічної війни".

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Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що президенту України Володимиру Зеленському варто запропонувати "амністію". Про це бізнесмен написав у своєму Х (Twitter).

Глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) заявив, що Зеленському "варто запропонувати амністію в нейтральній країні" для "мирного переходу до демократії".

"Щоправда, як би це не було неприємно, Зеленському варто запропонувати амністію в нейтральній країні в обмін на мирний перехід до демократії в Україні", — написав Ілон Маск.

Фото: Скріншот

Також Маск відреагував на свій допис з 2023 року.

"Мій допис нижче був майже 2 роки тому. Припиніть посилати людей на смерть ні за що. Досить", — написав американський мільярдер.

У 2023 році він зазначив, що "цвіт української та російської молоді гине в окопах, без суттєвої зміни території".

Ілон Маск не вперше критикує українського президент. На думку соратника Дональда Трампа, Зеленський "хоче вічної війни".

"Зеленський хоче вічної війни, нескінченної корупційної м'ясорубки. Це зло", — казав Маск.

Раніше на схожі заяви бізнесмена відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, коли хтось глобально впливовий, як Маск, уперто говорить про відсутність "стратегії виходу", доводиться дивуватися "дефіциту простої логіки в сучасному світі".

"Тому, що реалістична, об’єктивна "стратегія виходу" є кричущо простою. Агресор (РФ) беззастережно залишає чужу суверенну територію, і гаряча фаза війни негайно припиняється", — писав Подоляк.

Нагадаємо, чому Джей Ді Венс втрутився в суперечку Трампа та Зеленського в Білому домі.

Також Фокус писав про те, чому сварка Трампа із Зеленським може нашкодити США.