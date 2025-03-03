Перемирие на месяц: какой мирный план предлагают Макрон и Стармер

По итогам саммита по безопасности в Лондоне стало известно, что Великобритания и Франция предлагают месячное перемирие в российско-украинской войне в воздухе, на море и в энергетике. Что означает эта формула и будет ли она в итоге воспринята другими игроками, выяснял Фокус.

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Случайно так произошло или нет, но факт остается фактом: британский премьер Кир Стармер стал последним западным лидером, который встречался с президентом Трампом в Овальном кабинете Белого дома накануне известного скандала. Впрочем, еще до этого в Лондоне объявили о том, что сразу после своего визита в США Кир Стармер проведет саммит западных союзников для определения дальнейшей стратегии в отношении Украины.

Учитывая форсмажорные обстоятельства, буквально по горячим следам громкой во всех смыслах перепалки в Белом доме господин Стармер, как сообщает CNN, провел телефонные переговоры и с Зеленским, и с Трампом при этом сохраняя равноудаленность от сторон скандала. "Я почувствовал себя некомфортно. Никто не хочет такого видеть. Моя реакция на это была такова: мы должны сгладить это. Мы должны найти способ, при котором сможем работать все вместе", — отметил в итоге господин Стармер, добавив, что он одинаково доверяет и украинскому, и американскому президенту, который, по его мнению, искренне "хочет длительного мира".

В итоге, в неформальном саммите, прошедшем 2 марта в поместье Ланкастер-хаус, расположенном в самом центре британской столицы, приняли участие 14 государств НАТО, в частности: Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Чехия, Турция и Швеция. Кроме того, в мероприятии приняли участие Владимир Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте. При этом, Турция — единственная страна, представленная не главой государства, а главой МИД Хаканом Фиданом.

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита 2 марта 2025 года в Лондоне Фото: Getty Images

По итогам же этого саммита президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не верит в эффективность перемирия в Украине, которое может быть согласовано между США и Россией. Он также рассказал, что Франция и Великобритания разработали альтернативный план урегулирования конфликта, который состоит из двух этапов. На первом этапе речь идет о прекращении огня в воздухе и на море, а также введение моратория на удары по энергетическим объектам. Первая фаза должна длиться месяц. Дальнейший пункт плана предусматривает отправку европейских миротворцев на территорию Украины. Здесь никакие временные рамки не очерчиваются. При этом французский лидер считает, что в течение нескольких дней урегулирование конфликта может "реально сдвинуться с мертвой точки".

Попутно заметим, что Киев непосредственно вовлечен в процесс формирования мирного европейского плана, поэтому союзники в этом случае не нарушают правило: "Ничего об Украине без Украины".

Каковы шансы на реализацию европейского мирного плана

Саммит союзников Украины, который только что завершился в Лондоне, считает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, наглядно продемонстрировал, что Европа понимает всю глубину проблемы, но пока точно не понимает, как действовать. "Сейчас из конкретных предложений для Украины мы услышали разве что о готовности Великобритании предоставить средства на 5 тысяч ракет для ПВО, но дело в том, что эта история растянута во времени вплоть до 2030 года. Учитывая это, хочется надеяться, что на саммите 6 марта акценты относительно помощи Украине будут расставлены более четко и более масштабно. И очень хорошо, кстати, что сегодня звучат такие мысли, как у премьер-министра Польши Дональда Туска, который отмечает, мол, Европа по военной мощи отнюдь не уступает США, но нужно это в конце концов как-то систематизировать и поставить в действенный строй", — отмечает политолог в разговоре с Фокусом.

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Новая "Антанта" сможет то, чего боится НАТО: как Британия и Франция сплачивают союз вокруг Украины

Между тем, по убеждению эксперта, важнейший результат нынешнего саммита в Лондоне заключается в том, что Европа наконец-то всерьез взялась за разработку своего мирного плана. "То есть, если раньше все выглядело так, что Вашингтон договорится с Москвой и потом представит свое видение Украине и Европе, то сейчас возникает два конкурирующих потока и очевидно, что Соединенным Штатам придется уже играть по-взрослому в смысле сочетания этих двух потоков, или, иначе говоря, переговорных процессов. В таких условиях ситуация для Трампа осложняется тем, что он будет вынужден принимать во внимание позицию европейской стороны. Но Трамп сам постоянно заявляет, что именно Европа должна гарантировать Украине безопасность, а раз так — вполне логично, что Европа должна разрабатывать параметры достижения мира", — отмечает политолог.

Что же касается предложения Стармера-Макрона относительно месячного перемирия в воздухе, на морях и в энергетике, а не на земле, то политолог считает его весьма интересным в том плане, что стороны смогут сначала, контролировать и верифицировать удары, а тогда вводить механизм введения европейских миротворцев. "Крайне важно, что этот вариант предусматривает подписание мирного соглашения не до введения миротворцев, а после. То есть, мы впервые слышим о какой-то реальной рабочей схеме, ведь миротворцы в конце концов, будучи третьей стороной, будут контролировать, действует ли на практике режим прекращения огня", — заключает Александр Леонов.

Действительно ли в Лондоне родилась новая Антанта

В свою очередь политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом акцентирует: "Саммит по безопасности в Лондоне — это попытка представить альтернативный мирный план совместным наработкам США и РФ. Европейцам на самом деле это следовало сделать уже давно, учитывая их желание субъектности в создании гарантий безопасности для Украины".

То, что предлагает сейчас тандем Макрон-Стармер, эксперт считает паллиативным, промежуточным вариантом. "Вне всякого сомнения, этот вариант еще будет нарастать "мышцами" новых пошаговых пунктов. Но то, что на саммите в Лондоне 2 марта появилась своеобразная европейская Антанта — безусловный плюс. Кир Стармер, кстати, уже и озвучил название этой Антанты — "Коалиция доброй воли", в которую входит группа европейских и не только стран, действительно готовых поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Это очень серьезный и важный результат, который не был бы возможным без личной и активной роли Великобритании, которая сейчас фактически замещает США во многих европейских делах", — отмечает Олег Постернак.

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, президент Украины Владимир Зеленский во время саммита европейских лидеров 2 марта 2025 года в Лондоне Фото: Getty Images

Политолог отмечает, что официальный Киев имеет не более 6 месяцев для того, чтобы вести войну, используя предыдущие запасы помощи от союзников. При этом, акцентирует Олег Постернак, Великобритания, Франция, Германия и другие страны не способны будут заместить всю номенклатуру американского оружия. В такой ситуации, подчеркивает эксперт, остается переговорный трек относительно покупки европейцами американского оружия и передачи его Украине.

Между тем, в контексте "крепких объятий" США и России, резюмирует эксперт, европейцам будет довольно нелегко лоббировать свои инициативы, в том числе касающиеся установления устойчивого мира. Предположив, что Трамп уже кулуарно предложил РФ выгодную сделку, политолог не исключил, что Киеву сейчас лучше было бы занять выжидательную позицию в отношениях со Штатами, что позволит открыть европейцам поле для маневра. И в этом смысле, убежден эксперт, очень важно, чтобы Европа могла сконтактировать относительно своего альтернативного плана не только с Вашингтоном, но и с Москвой. Именно поэтому на данном этапе, констатирует Олег Постернак, Европейскому Союзу пора назначить своего спецпредставителя, который занимался бы российско-украинской войной так же, как это делают соратники Трампа Уиткофф и Келлог.