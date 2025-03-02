"Пришло время действовать": главные заявления после саммита безопасности Украины в Лондоне, детали (видео)

Британский премьер Стармер в очередной раз подтвердил, что его страна готова отправить войска в Украину, а канцлер ФРГ Шольц убежден, что демилитаризация Украины, как того желает Кремль, является "недопустимой". Фокус собрал ключевые заявления политиков после завершения двухчасовых переговоров на саммите безопасности в Лондоне.

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Глава правительства Великобритании Кир Стармер выступил перед журналистами по результатам саммита безопасности в Лондоне, где объявил о принятых решениях по вопросам безопасности и Украины. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Стармер заявил, что встреча длилась почти два часа, в результате которой был достигнут ряд важных решений. В частности, британский премьер отметил, что его страна готова принимать ряд мер для обеспечения гарантий безопасности Украины.

"Я объявляю о новом соглашении, которое позволяет Украине использовать 1,6 млрд фунтов британского экспортного финансирования для закупки более 5000 ракет противовоздушной обороны, которые будут изготовлены в Белфасте, создавая рабочие места в нашем замечательном оборонном секторе. Это будет жизненно важным для защиты критической инфраструктуры сейчас и усилит Украину в обеспечении мира, когда наступит время", — сказал Стармер.

Также политик добавил, что его страна "готова поддержать это [обеспечение мирного соглашения], отправив войска на землю и самолеты в небо, но вместе с другими Европа должна взять на себя основное бремя".

Стармер также добавил, что Россия может быть приобщена к переговорам о мире, однако российские власти не будут иметь права ставить условия относительно переговорного процесса.

"Мирное соглашение по Украине должно включать РФ, но россияне не смогут диктовать условия", — отметил глава правительства Британии.

Привлечение США к вопросу мира

Британский премьер убежден, что поддержание мира в Европе и достижение успеха в этом вопросе "требуют мощной поддержки от США".

"Мы работаем с США над этим вопросом после моей встречи с президентом Трампом на прошлой неделе, и позвольте мне четко сказать: мы согласны с президентом относительно насущной потребности в прочном мире. Теперь нам нужно вместе реализовать это", — подчеркнул Стармер, добавив, что не согласен с мнением о ненадежности Вашингтона, которого считают "надежным союзником Британии".

Британский премьер отметил, что ЕС не будет признавать договоренностей вроде Минских, а именно Лондон и Париж готовы присоединиться к реализации плана безопасности для Украины. Также Стармер добавил, что все участники саммита присоединятся к "коалиции доброй воли".

"Мы пойдем дальше и создадим коалицию желающих защитить соглашение в Украине и гарантировать мир. Не каждая страна сможет сделать свой вклад, но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки. Зато те, кто готов, будут интенсифицировать планирование сейчас с настоящей срочностью", — указывает политик.

Стармер добавил, что в ближайшее время лидеры стран встретятся, чтобы "сохранить темп этих действий и продолжить работу над этим общим планом".

"Сегодня мы находимся на перепутье истории. Сейчас не время для разговоров. Пришло время действовать", — сказал премьер-министр Британии.

Как прокомментировали результаты встречи другие участники саммита

Один из участников саммита безопасности, польский премьер Дональд Туск написал на своей странице в Х, что все страны говорили о помощи Украине и "укреплению восточной границы".

"Европа проснулась. ЕС, Украина, Великобритания, Норвегия, Турция — все в один голос говорят о помощи Украине, необходимости тесного трансатлантического сотрудничества и укрепления восточной границы", — отметил Туск.

Также результаты саммита прокомментировал немецкий канцлер Олаф Шольц. По словам главы правительства ФРГ, он считает вопрос демилитаризации Украины "недопустимым", и убежден, что Киев должен получить всю необходимую помощь "для защиты своего суверенитета".

"Мы продолжаем поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя. Также мы начали говорить об архитектуре безопасности в отношении Украины, а основой этого должна быть крепкая украинская армия", — отметил Шольц.

Политик также добавил, что сейчас участники саммита планируют ускорить вопрос предоставления нужных вооружений Украине, а также удовлетворить потребности в этих вооружениях, однако большей конкретики о масштабах и времени возникновения политик не отметил.

Впоследствии в своем X Шольц написал, что путь к миру "заключается в том, чтобы Россия прекратила войну".

"Украинцы могут рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку. Они должны иметь возможность защитить свою страну — с сильной украинской армией и архитектурой безопасности, которая работает. Ничего об Украине без Украины", — отметил немецкий канцлер.

Ранее сообщалось, что Британия, Франция и Украина работают над мирным планом. По словам британского премьер-министра, результаты совестной работы по мирному урегулированию будут предоставлены Белому дому.

Впоследствии стало известно, что в Лондоне стартовал саммит по безопасности Украины. Среди ключевых тем обсуждения — укрепление позиций Киева и экономическое давление на РФ, создание "коалиции доброй воли" для гарантий по безопасности Украины, а также перспективы мирного соглашения.