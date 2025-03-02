"Настав час діяти": головні заяви після саміту безпеки України в Лондоні, деталі (відео)

Британський прем'єр Стармер заявив, що його країна готова відправити війська до України, а канцлер ФРН Шольц переконаний, що демілітаризація України, як того бажає Кремль, є "неприпустимою". Фокус зібрав ключові заяви політиків після завершення двогодинних переговорів на безпековому саміті в Лондоні.

Related video

Очільник уряду Великої Британії Кір Стармер виступив перед журналістами за результатами саміту безпеки в Лондоні, де оголосив про ухвалені рішення щодо питань безпеки та України. Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Стармер заявив, що зустріч тривала майже дві години, в результаті якої було досягнуто низки важливих рішень. Зокрема, британський прем'єр відзначив, що його країна готова вживати ряд заходів для забезпечення гарантій безпеки України.

"Я оголошую про нову угоду, яка дозволяє Україні використати 1,6 мільярда фунтів британського експортного фінансування для закупівлі понад 5000 ракет протиповітряної оборони, які будуть виготовлені в Белфасті, створюючи робочі місця в нашому чудовому оборонному секторі. Це буде життєво важливим для захисту критичної інфраструктури зараз і посилить Україну в забезпеченні миру, коли настане час", — сказав Стармер.

Також політик додав, що його країна "готова підтримати це [забезпечення мирної угоди], відправивши війська на землю та літаки в небо, але разом з іншими Європа має взяти на себе основний тягар".

Стармер також додав, що Росія може бути долучена до перемовин щодо миру, однак російська влада не матиме права ставити умови щодо переговорного процесу.

"Мирна угода щодо України має включати РФ, але росіяни не зможуть диктувати умови", — відзначив очільник уряду Британії.

Залучення США до питання миру

Британський прем'єр переконаний, що підтримка миру в Європі та досягнення успіху в цьому питання "потребують потужної підтримки від США".

"Ми працюємо з США над цим питанням після моєї зустрічі з президентом Трампом минулого тижня, і дозвольте мені чітко сказати: ми погоджуємося з президентом щодо нагальної потреби в міцному мирі. Тепер нам потрібно разом реалізувати це", — підкреслив Стармер, додавши, що не погоджується з думкою про ненадійність Вашингтона, якого вважають "надійним союзником Британії".

Британський прем'єр відзначив, що ЄС не визнаватиме домовленостей на кшталт Мінських, а саме Лондон і Париж готові долучитися до реалізації плану безпеки для України. Також Стармер додав, що всі учасники саміту долучаться до "коаліції доброї волі".

"Ми підемо далі та створимо коаліцію охочих захистити угоду в Україні та гарантувати мир. Не кожна країна зможе зробити свій внесок, але це не означає, що ми сидітимемо склавши руки. Натомість ті, хто готовий, інтенсифікуватимуть планування зараз зі справжньою терміновістю", — вказує політик.

Стармер додав, що найближчим часом лідери країн зустрінуться, аби "зберегти темп цих дій та продовжити роботу над цим загальним планом".

"Сьогодні ми знаходимося на роздоріжжі історії. Нині не час для розмов. Настав час діяти", — сказав прем'єр-міністр Британії.

Як прокоментували результати зустрічі інші учасники саміту

Один з учасників саміту безпеки, польський прем'єр Дональд Туск написав на своїй сторінці в Х, що всі країни говорили про допомогу Україні та "зміцненню східного кордону".

"Європа прокинулася. ЄС, Україна, Велика Британія, Норвегія, Туреччина – всі в один голос говорять про допомогу Україні, необхідність тісної трансатлантичної співпраці та зміцнення східного кордону", — зазначив Туск.

Також результати саміту прокоментував німецький канцлер Олаф Шольц. За словами очільника уряду ФРН, він вважає питання демілітаризації Україні "неприпустимим", і переконаний, що Київ має отримати всю необхідну допомогу "для захисту свого суверенітету".

"Ми продовжуємо підтримувати Україну, аби вона могла захистити себе. Також ми почали говорити про архітектуру безпеки стосовно України, а основою цього має бути міцна українська армія", — відзначив Шольц.

Політик також додав, що наразі учасники саміту планують прискорити питання надання потрібних озброєнь Україні, а також задовольнити потреби в цих озброєнь, однак більшої конкретики про масштаби та час постання політик не зазначив.

Згодом у своєму X Шольц написав, що шлях до миру "полягає в тому, щоб Росія припинила війну".

"Українці можуть розраховувати на нашу непохитну підтримку. Вони повинні мати можливість захистити свою країну – з сильною українською армією та архітектурою безпеки, яка працює. Нічого про Україну без України", — зазначив німецький канцлер.

Раніше повідомлялося, що Британія, Франція та Україна працюють над мирним планом. За словами британського прем'єр-міністра, результати совісної роботи з мирного врегулювання буде надано Білому дому.

Згодом стало відомо, що в Лондоні стартував безпековий саміт України. Серед ключових тем обговорення — зміцнення позицій Києва та економічний тиск на РФ, створення "коаліції доброї волі" для гарантій з безпеки України, а також перспективи мирної угоди.