"Вирішив засукати рукава": Британія, Франція та Україна працюють над мирним планом, — Стармер

За словами британського прем'єр-міністра, результати совісної роботи з мирного врегулювання буде надано Білому дому.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон і Париж спільно з Києвом працюють над планом припинення війни в Україні. Потім цей план буде представлений адміністрації президента США Дональда Трампа. Відповідні кадри з інтерв'ю Стармера публікує The Guardian.

За словами британського прем'єра, після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, американським лідером Дональдом Трампом і французьким президентом Еммануелем Макроном були досягнуті домовленості про співпрацю в пошуку шляхів мирного врегулювання.

"Велика Британія разом із Францією і, можливо, ще кількома країнами, працюватиме з Україною для досягнення миру, а потім цей план буде представлений США. Я думаю, що ми зробили крок у правильному напрямку", — заявив Стармер, підкресливши важливість скоординованих зусиль для припинення бойових дій.

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Коментуючи нещодавню напруженість між Трампом і Зеленським під час їхньої зустрічі в Білому домі, британський прем'єр зізнався, що цей епізод змусив його почуватися "некомфортно". Однак, за його словами, американський президент вважав за краще не посилювати риторику, а діяти конструктивно, спілкуючись з усіма сторонами та працюючи над досягненням компромісу.

"Трамп хоче бачити тривалий мир в Україні", — підкреслив Стармер.

За його словами, під тривалим миром маються на увазі захисні механізми з боку Америки і гарантії безпеки, надані європейськими союзниками.

"Я вирішив засукати рукава, поговорити з Трампом, Зеленським і Макроном і зробити все, щоб знайти спільний шлях до миру. Ми не можемо залишатися в полоні конфлікту — потрібно рухатися до стабільного миру", — сказав прем'єр-міністр.

Саміт щодо України у Лондоні

Сьогодні, 2 березня, у столиці Великої Британії відбудеться саміт з українського питання, який був ініційований британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. У заході беруть участь ключові європейські лідери, включно з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, головою Євроради Антоніу Кошту і міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Саміт відбувається на тлі напруженості у відносинах між Україною та США. Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 28 лютого завершився скандалом: під час зустрічі в Овальному кабінеті сталася перепалка між Зеленським, президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. У результаті переговори було перервано, а угоду про рідкісноземельні метали так і не підписано.

Нагадаємо, після інциденту у Вашингтоні Зеленський прибув до Лондона, де зустрівся зі Стармером. Британський прем'єр висловив підтримку Україні й потім провів телефонні переговори з Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном.