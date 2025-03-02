Європа починає готуватися до війни: що потрібно ЄС для протистояння Росії

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Обраному канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу вистачило сміливості висловити вголос те, про що, напевно, думає чимало європейських лідерів, тоді як президент США Дональд Трамп погрожує відмовитися від зобов'язань Америки перед НАТО, що може зруйнувати 76-річний альянс.

Мерц заявив, що його пріоритетом "стане якнайшвидше зміцнення Європи", щоб "домогтися реальної незалежності від США". Президент Франції Емманюель Макрон підтримав слова Мерца під час офіційного візиту до Вашингтона наступного дня після виборів у Німеччині. Європа повинна прагнути до "стратегічної автономії", сказав Макрон.

Це буде проєкт, розрахований на кілька поколінь, який обійдеться в сотні мільярдів доларів і потребуватиме реальних жертв від європейців, які звикли до переваг міцного союзу зі стабільною і демократичною Америкою. Тепер, коли Америка більше не стабільна — і її очолює, схоже, політик, який прагне до автократії, — цей проєкт, безсумнівно, вартий того.

Він має розпочатися з літаків-шпигунів, супутників і глушників радарів — найважливіших військових компонентів найближчого часу, якими удосталь володіють Сполучені Штати і яких значною мірою не вистачає Європі. Він має завершитися створенням більш різноманітних європейських сил ядерного стримування — але це набагато більш серйозна і дорога проблема.

Неамериканські члени НАТО не відчувають нестачі в бойовій потужності. Загалом у європейських арміях і корпусах морської піхоти налічується майже 80 сухопутних бойових бригад: на 20 бригад більше, ніж в армії і корпусі морської піхоти США.

Хоча це менше бригад і полків, ніж у Росії, і менше, ніж навіть в Україні, але все ж це значна сила — і вона точно не напрошується на розширення. Особливо з урахуванням технологічної переваги над виснаженими війною російськими бригадами і полками, які насилу відновлюють втрати приблизно 15 000 бронемашин та іншої важкої техніки за перші три роки повномасштабної війни в Україні.

Крім того, у Європи достатньо винищувачів, вертольотів, фрегатів, амфібійних кораблів, авіаносців і підводних човнів, щоб зрівнятися з російським потенціалом або навіть перевершити його. Чого їй бракує, так це того, що військові фахівці називають "помічниками". Тобто спеціалізовані сили, що виконують дуже складні — і часто дуже небезпечні — завдання, які дають змогу менш спеціалізованим силам здійснювати власні місії.

Чисельність армій країн Східної Європи, що входять до НАТО

Насамперед європейцям бракує пілотованих і безпілотних літаків розвідки, спостереження та рекогностування, а також пілотованих повітряних танкерів. Літаки ISR виявляють цілі для винищувачів та інших сил для атаки. Танкери збільшують радіус дії винищувачів, щоб вони могли досягти цілей, які можуть перебувати на відстані багатьох сотень миль.

У 2023 році Центр міжнародних і стратегічних досліджень нарахував менше ніж 250 європейських літаків ISR — і понад 1000 американських. За даними CSIS, європейські ВПС розгорнули приблизно 150 літаків-заправників, а ВПС США — майже 500. "Європейські союзники і партнери по НАТО все ще не володіють достатніми можливостями для забезпечення повітряного простору в умовах безпеки, з якими вони стикаються", — підсумовує CSIS.

У космосі все ще гірше... і в електромагнітному спектрі. Сполучені Штати володіють 5200 із 7500 великих супутників у світі, включно з моделями спостереження і зв'язку, а також незамінним навігаційним угрупованням GPS. Китай володіє приблизно 600 супутниками, Росія — майже 200.

Весь інший світ, включно з усіма космічними країнами Європи, має в своєму розпорядженні всього 1600 супутників. "З точки зору США, НАТО покладається на весь наш військовий потенціал SATCOM і наш потенціал ISR", — заявив минулого року генерал-майор Космічних сил США Девін Пеппер.

Європа ще більше покладається на американців в одній із ніш застосування повітряної потужності: придушенні та знищенні ворожих засобів ППО, також відомих як SEAD і DEAD. Це, мабуть, найнебезпечніша і найважливіша місія в повітряному просторі. Спеціально обладнані винищувачі та літаки підтримки передають радіоперешкоди, щоб заглушити і придушити ворожі радари, і випускають ракети з радіолокаційним наведенням, щоб знищити радари, які вони не можуть заглушити і придушити.

Само собою зрозуміло, що ці ж радари і ракети класу "земля-повітря", які вони викликають, полюватимуть на літаки SEAD і DEAD, а літаки SEAD і DEAD полюватимуть на них у відповідь.

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За винятком кількох застарілих італійських і німецьких винищувачів Panavia Tornado ECR, які скоро вийдуть з ладу, та 15 Eurofighter Typhoon, які німці планують модифікувати, всі натовські літаки SEAD і DEAD перебувають у розпорядженні ВПС і ВМС США. Майже 100 винищувачів Boeing EA-18G Growler, що мають під крилом потужні глушники та ракети з радіолокаційним наведенням, складають основу американських сил оборони та придушення.

Даючи українським пілотам шанс протистояти російській ППО, Сполучені Штати за колишнього президента Джо Байдена оснастили крихітні українські ВПС глушниками і протирадарними ракетами. Щоб зрівнятися з українцями за можливостями придушення оборони — не кажучи вже про те, щоб зрівнятися з американцями за можливостями придушення оборони — європейські ВПС повинні почати модифікувати набагато більше своїх винищувачів для виконання смертельно небезпечного завдання прямого ураження російських батарей ЗРК.

Щойно ці гіпотетичні європейські сили SEAD і DEAD завершать свою небезпечну роботу, європейські винищувачі зможуть завдавати вельми руйнівних ударів по найважливіших російських вузлах постачання та управління в глибині контрольованої Росією території. Але тільки в тому разі, якщо там буде достатньо літаків спостереження і супутників для виявлення цілей — і достатньо танкерів для заправлення паливних баків.

Щоб домогтися стратегічної автономії, за яку справедливо ратували Мерц і Макрон, Європа повинна побудувати спеціалізовані літаки і космічні апарати.

Багато. Швидко.

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