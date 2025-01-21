Балтійська пастка для флоту РФ: як нові шведські ракети змінюють правила гри

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Нові члени НАТО мають намір закрити Балтійське море для російських кораблів у воєнний час. Швеція щойно розгорнула нову протикорабельну ракету, дальність дії якої достатня, щоб не дозволити російським кораблям покинути Санкт-Петербург або Калінінград і, відповідно, вийти з Балтики до Північного моря і ширшого Атлантичного океану.

Наприкінці грудня міністерство оборони Швеції доручило шведській оборонній компанії Saab поставити шведським збройним силам нову версію Mark 3 протикорабельної ракети RBS 15. "Швеція отримає значне розширення можливостей протикорабельної ракети з більш досконалим шукачем цілей, збільшеною дальністю польоту і потужнішою боєголовкою", — сказав Герген Йоханссон, керівник Saab.

Нове замовлення на Mark 3 оцінюється в 72 мільйони доларів. Перші поставки очікуються наступного року.

Ракета RBS 15 вагою 1700 фунтів — це шведська класика 1980-х років. Ракета з радіолокаційним наведенням, доступна у варіантах для повітряного, морського і наземного базування, може уражати кораблі в морі і цілі на суші 440-фунтовою боєголовкою.

Це міцна і надійна ракета. "RBS 15 була спеціально розроблена для складної обстановки і суворих погодних умов Балтійського моря", — сказав Йоганссон.

Дальність дії старішої версії ракети Mark 2 становить лише 40 миль. Mark 3 долає значні 120 миль. Корвети шведського флоту стріляють Mark 2 і 3, тоді як берегова артилерія флоту, розформована 2000 року і реформована 2016 року у зв'язку з першим вторгненням Росії в Україну двома роками раніше, мала тільки Mark 2.

Дотепер. Уперше встановлені на вантажівках, які переміщуються поблизу Стокгольма або острова Готланд, Mark 3 можуть націлюватися на ворожі — тобто російські — військові кораблі якраз у той момент, коли вони виходять із Фінської затоки в тепліші й відкритіші води.

Ракета Blue Spear 5G — ще одна сучасна зброя НАТО на Балтиці Фото: Відкриті джерела

У поєднанні з датчиками в космосі і в повітрі, на суші, на морі і під водою ракети ефективно закривають Атлантику для російських військових кораблів, що йдуть із Санкт-Петербурга і Калінінграда, і закривають Калінінград і Санкт-Петербург для російських військових кораблів, що йдуть з Атлантики.

Шведи не самотні у своєму прагненні потіснити російський флот. 2021 року, коли Росія готувалася розширити війну в Україні, країни Балтії, що входять до НАТО, подвоїли витрати на власну оборону. Серед інших інвестицій Естонія купила в Ізраїлю протикорабельні ракети наземного базування Blue Spear 5G за 100 мільйонів доларів; Латвія придбала в Норвегії за 100 мільйонів доларів ударні ракети Naval Strike Missiles, які також запускаються із землі.

Blue Spear з радіолокаційним наведенням почали надходити в Естонію на початку минулого року. "Обрана система озброєння стане наріжним каменем естонської військово-морської оборони на десятиліття вперед", — сказав Юрі Саска, командувач ВМС Естонії.

Blue Spear і NSM з інфрачервоним наведенням — не найбільш далекобійні ракети у світі. Дальність польоту Blue Spear становить 200 миль, а NSM — 115 миль. Але це більш ніж достатньо, враховуючи географію Балтійського моря. Від південної Латвії до Калінінграда всього 100 миль. Така ж відстань від північної Естонії до Санкт-Петербурга.

Зростаючий арсенал протикорабельних ракет Швеції був менш загрозливим для Росії до того, як остання розширила свою війну в Україні в лютому 2022 року і змусила Швецію, тоді нейтральну, вступити в трансатлантичний альянс. Швеція приєдналася до НАТО в березні 2024 року. Її сусідка Фінляндія, також колишня нейтральна держава, зробила це 11 місяцями раніше.

Розширення НАТО у відповідь на напад Росії на Україну зробило Балтійське море вкрай ворожим місцем для російського флоту. І воно стає ще більш ворожим з кожною розгорнутою Швецією та її колегами по НАТО ракетою. Наразі справедливо поставити запитання: чи зможе російський флот навіть оскаржувати Балтику, якщо напруженість у відносинах з НАТО переросте у відкриту війну?

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