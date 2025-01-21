Балтийская ловушка для флота РФ: как новые шведские ракеты меняют правила игры

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Новые члены НАТО намерены закрыть Балтийское море для российских кораблей в военное время. Швеция только что развернула новую противокорабельную ракету, дальность действия которой достаточна, чтобы не позволить российским кораблям покинуть Санкт-Петербург или Калининград и, соответственно, выйти из Балтики в Северное море и более широкий Атлантический океан.

В конце декабря министерство обороны Швеции поручило шведской оборонной компании Saab поставить шведским вооруженным силам новую версию Mark 3 противокорабельной ракеты RBS 15. "Швеция получит значительное расширение возможностей противокорабельной ракеты с более совершенным искателем целей, увеличенной дальностью полета и более мощной боеголовкой", — сказал Герген Йоханссон, руководитель Saab.

Новый заказ на Mark 3 оценивается в 72 миллиона долларов. Первые поставки ожидаются в следующем году.

Ракета RBS 15 весом 1700 фунтов — это шведская классика 1980-х годов. Ракета с радиолокационным наведением, доступная в вариантах для воздушного, морского и наземного базирования, может поражать корабли в море и цели на суше 440-фунтовой боеголовкой.

Это прочная и надежная ракета. "RBS 15 была специально разработана для сложной обстановки и суровых погодных условий Балтийского моря", — сказал Йоханссон.

Дальность действия более старой версии ракеты Mark 2 составляет всего 40 миль. Mark 3 преодолевает внушительные 120 миль. Корветы шведского флота стреляют Mark 2 и 3, в то время как береговая артиллерия флота, расформированная в 2000 году и реформированная в 2016 году в связи с первым вторжением России на Украину двумя годами ранее, имела только Mark 2.

До сих пор. Впервые установленные на грузовиках и перемещающиеся вблизи Стокгольма или острова Готланд, Mark 3 могут нацеливаться на вражеские — то есть российские — военные корабли как раз в тот момент, когда они выходят из Финского залива в более теплые и открытые воды.

Ракета Blue Spear 5G - еще одно современное оружие НАТО на Балтике Фото: Открытые источники

В сочетании с датчиками в космосе и в воздухе, на суше, на море и под водой ракеты эффективно закрывают Атлантику для российских военных кораблей, идущих из Санкт-Петербурга и Калининграда, и закрывают Калининград и Санкт-Петербург для российских военных кораблей, идущих из Атлантики.

Шведы не одиноки в своем стремлении потеснить российский флот. В 2021 году, когда Россия готовилась расширить войну на Украине, страны Балтии, входящие в НАТО, удвоили расходы на собственную оборону. Среди прочих инвестиций Эстония купила у Израиля противокорабельные ракеты наземного базирования Blue Spear 5G за 100 миллионов долларов; Латвия приобрела у Норвегии за 100 миллионов долларов ударные ракеты Naval Strike Missiles, которые также запускаются с земли.

Blue Spear с радиолокационным наведением начали поступать в Эстонию в начале прошлого года. "Выбранная система вооружения станет краеугольным камнем эстонской военно-морской обороны на десятилетия вперед", — сказал Юри Саска, командующий ВМС Эстонии.

Blue Spear и NSM с инфракрасным наведением — не самые дальнобойные ракеты в мире. Дальность полета Blue Spear составляет 200 миль, а NSM — 115 миль. Но это более чем достаточно, учитывая географию Балтийского моря. От южной Латвии до Калининграда всего 100 миль. Такое же расстояние от северной Эстонии до Санкт-Петербурга.

Растущий арсенал противокорабельных ракет Швеции был менее угрожающим для России до того, как последняя расширила свою войну на Украине в феврале 2022 года и заставила Швецию, тогда нейтральную, вступить в трансатлантический альянс. Швеция присоединилась к НАТО в марте 2024 года. Ее соседка Финляндия, также бывшее нейтральное государство, сделала это 11 месяцами ранее.

Расширение НАТО в ответ на нападение России на Украину сделало Балтийское море крайне враждебным местом для российского флота. И оно становится еще более враждебным с каждой развернутой Швецией и ее коллегами по НАТО ракетой. На данный момент справедливо задаться вопросом: сможет ли российский флот даже оспаривать Балтику, если напряженность в отношениях с НАТО перерастет в открытую войну?

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