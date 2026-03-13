Лазеры для ВСУ: новый способ обезвреживать крайне опасные дроны-"официанты"

Видео, предположительно из российского источника, как представляется, показывает украинский дрон, сканирующий дорогу лазером. Точка зрения, с которой снято видео, дает понять, почему.

Видеосигнал поступает с оптоволоконного дрона-"официанта". Это взрывоопасный дрон с видом от первого лица (FPV), который подключается к оператору через оптоволоконный кабель длиной в несколько километров и находится в режиме ожидания на обочине дороги в режиме низкого энергопотребления, сканируя приближающиеся вражеские силы.

Обнаружив врага, оператор "официанта" активирует дрон, который взлетает и наносит удар. Благодаря оптоволоконному управлению дрон практически невозможно заглушить и трудно обнаружить с помощью электронных средств, поскольку его электромагнитные излучения минимальны.

Відео дня

Оптоволоконные "официанты" чрезвычайно опасны. И именно поэтому обе стороны в продолжающейся уже 49 месяцев войне России против Украины прилагают все усилия, чтобы их уничтожить. Украинцы уже задействовали вооруженные пушками беспилотные наземные аппараты, которые терпеливо патрулируют ключевые дороги в поисках "официантов" и уничтожают их.

Воздушный лазер в этом видео может быть еще одной украинской мерой противодействия российским официантам. Оптическое волокно — это среда для передачи лазерного света, закодированного данными. Возможно, волокно можно повредить… с помощью лазера. Но только в определенных случаях.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно