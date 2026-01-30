Зима помогла РФ на фронте, но ненадолго: как ВСУ адаптировались к холодам

Когда в конце прошлого года на Украину обрушилась самая суровая зима за последние много лет, 600-тысячная российская армия быстро приспособилась к холодам и на короткое время получила тактическое преимущество на всей 700-мильной линии фронта.

Украинцы сразу же ответили инновациями, в конечном итоге сгладив это преимущество. Эта игра — меры против контрмер — должна убедить друзей свободной Украины в том, что гораздо меньшая страна может продолжать бороться с гораздо более крупным захватчиком, пока она может использовать передовые технологии.

Но стремительная скорость тактического и технологического развития в ходе 47-месячной тотальной войны России против Украины также должна насторожить западные державы. Они просто не готовы к этому. И неясно, что нужно, чтобы вывести их из нынешней летаргии.

В месяцы, предшествовавшие этой зиме, российские полки безжалостно атаковали прифронтовые города по всей восточной Украине. Они делали это в основном пешком, надеясь, что разбросанная пехота сможет избежать крошечных взрывных дронов, которые обычно были повсюду и все время наблюдали и ждали, чтобы нанести удар.

Для россиян это означало остановку их бронетехники. Переход к тактике "пехота вперед" позволил сохранить ценную бронетехнику, но также ограничил скорость и глубину продвижения российских войск после прорыва украинских линий обороны.

Но с понижением температуры русские почувствовали возможность восстановить мобильность на поле боя. Они дождались густого тумана, который часто окутывает Украину в самые холодные зимние месяцы.

У них был план. По мнению аналитика Майкла Кофмана из Фонда Карнеги в Вашингтоне, туман мог "значительно ухудшить" работу украинских дронов, большинство из которых по-прежнему полагались на оптические, то есть дневные, камеры. Туман мог скрыть российские транспортные средства от наблюдения и атак с воздуха, давая механизированным войскам первую за долгое время возможность прорвать оборону.

И в течение нескольких недель, начиная с октября, это срабатывало. Российские войска продвигались вперед. В частности, в начале ноября российские механизированные войска выдвинулись в густом тумане и прорвали украинские линии обороны вокруг города-крепости Покровск в Донецкой области, ускорив крах украинской обороны в городе.

Но украинцы быстро адаптировались. Это не удивило бы Сэмюэля Бендетта, эксперта по беспилотникам из аналитического центра CNA в Вирджинии. Изучив технологическую ситуацию в Украине прошлым летом, Бендетт пришел к выводу, что украинцы и русские разрабатывают новые беспилотники и средства защиты от них с периодичностью от двух недель до трех месяцев.

