Секрет украинского контрнаступления: чего добиваются ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях
Цель украинского контрнаступления, которое сейчас разворачивается в Днепропетровской и Запорожской областях — создать надежные оборонительные позиции перед летним наступлением РФ, которого ожидает большинство экспертов, утверждает военный аналитик Дэвид Экс. Поэтому он склонен называть действия украинцев "очисткой территории"
Когда на прошлой неделе миллиардер Илон Маск заблокировал российским войскам доступ к спутниковой навигации Starlink, это стало сигналом для украинских войск к контратаке.
Сейчас, через несколько дней после начала украинской операции в Днепропетровской и соседней Запорожской области на юго-востоке Украины, становится очевидным, что украинцы на самом деле не стремятся прорвать российскую оборону и отбить недавние российские завоевания.
Вместо этого мощные силы украинских штурмовых войск, поддерживаемые танками и боевыми машинами пехоты американского производства, а также бронетранспортерами шведского производства, пытаются очистить широкую ничейную землю в двух областях от российских диверсантов и создать новые, более прочные оборонительные позиции в ожидании нового наступления российских войск, которое, согласно всеобщим ожиданиям, начнется в ближайшие недели.
"Это не контрнаступление, а операция по очистке территории", — пояснил французский картограф и аналитик Клеман Молен. Однако это не значит, что текущая операция не является приоритетной для Киева.
Российские войска под командованием 127-й мотострелковой дивизии неуклонно продвигались по Днепропетровску и Запорожью, пока суровая зима не замедлила их наступление. К шокирующему удивлению украинских войск, россияне даже захватили город Гуляйполе — ключевой логистический узел — когда в конце декабря украинские территориальные войска, уступавшие в вооружении, укрепившиеся в городе, отступили. Поэтому, конечно, контрнаступление имеет значение.
