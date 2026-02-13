Секрет украинского контрнаступления: чего добиваются ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

Когда на прошлой неделе миллиардер Илон Маск заблокировал российским войскам доступ к спутниковой навигации Starlink, это стало сигналом для украинских войск к контратаке.

Сейчас, через несколько дней после начала украинской операции в Днепропетровской и соседней Запорожской области на юго-востоке Украины, становится очевидным, что украинцы на самом деле не стремятся прорвать российскую оборону и отбить недавние российские завоевания.

Вместо этого мощные силы украинских штурмовых войск, поддерживаемые танками и боевыми машинами пехоты американского производства, а также бронетранспортерами шведского производства, пытаются очистить широкую ничейную землю в двух областях от российских диверсантов и создать новые, более прочные оборонительные позиции в ожидании нового наступления российских войск, которое, согласно всеобщим ожиданиям, начнется в ближайшие недели.

"Это не контрнаступление, а операция по очистке территории", — пояснил французский картограф и аналитик Клеман Молен. Однако это не значит, что текущая операция не является приоритетной для Киева.

Российские войска под командованием 127-й мотострелковой дивизии неуклонно продвигались по Днепропетровску и Запорожью, пока суровая зима не замедлила их наступление. К шокирующему удивлению украинских войск, россияне даже захватили город Гуляйполе — ключевой логистический узел — когда в конце декабря украинские территориальные войска, уступавшие в вооружении, укрепившиеся в городе, отступили. Поэтому, конечно, контрнаступление имеет значение.

