Контрнаступление в Запорожской области: чего достигли ВСУ под Гуляйполем

Гуляйпольское и Запорожское направления

Сейчас российские войска на Запорожском направлении, очевидно, проводят оперативную наступательную операцию фактически на смежных флангах двух своих группировок войск — "Днепр" и "Восток", с целью — охватить Ореховскую группировку ВСУ с флангов (западного и восточного), чтобы создать условия, которые бы позволили им впоследствии разгромить эту группировку ВСУ и выйти с юго-востока на ближние подступы к Запорожью.

Для этого ГВ "Днепр" силами 58-й ОВА, усиленных частями 7-й дшд, пытается продвинуться с рубежа Каменское-Степное к реке Конка и добраться таким образом до главного рубежа обороны ВСУ на участке Малокатериновка-Камышеваха.

В свою очередь, ГВ "Восток" войсками 5-й ОВА, усиленных целым рядом сил и средств 35-й ОВА и 76-й дшд, предпринимает подобные попытки продвинуться на достаточно широком фронте до рубежа Новониколаевка-Терсянка, а также добраться своими передовыми частями и подразделениями до района Новосолошино-Верхняя Терса-Гуляйпольское-Омельник.

В течение предыдущих нескольких недель передовые части и подразделения 5-й армии врага, продвигаясь в этих направлениях, смогли занять большую часть города Гуляйполе, дойти до дороги Гуляйполе-Покровское, по крайней мере, на участке от Доброполья до Варваровки. А ее отдельные штурмовые группы продвинулись вперед:

на запад от Гуляйполя в направлении Гуляйполе-Железнодорожное, а также Доброполье-Терноватое, достигнув последнего;

они также продвинулись к Староукраинке и Цветковому

Кроме того, с помощью 36-й ОВА правофланговые части и подразделения наступающей 5-й ОВА продолжали интенсивные атакующие\штурмовые действия в направлении Егоровка-Даниловка и Вишневое-Новоалександровка, пытаясь таким образом прорваться с юга к Покровскому.

В полосе 58-й ОВА враг сумел продвинуться в направлении Степное-Павловка (до 1,5 км), пытался закрепиться в Лукьяновском и Приморском, чтобы в дальнейшем продолжить наступление в направлении Григорьевки и Камышевахи. С этой целью штурмовые группы противника из состава его передовых частей и подразделений осуществляли активные атакующие/штурмовые действия к северу от Степногорска в направлении Степногорск-Веселянка и в районе Приморского в направлении Приморское-Речное.

Однако российские войска смогли достичь определенного успеха (и то, исключительно в тактическом смысле) лишь на отдельных участках полосы наступления его 5-й ОВА, к западу и северо-западу от Гуляйполя. Ее отдельные и довольно мелкие штурмовые группы прорвались к Терноватому, Железнодорожному и Староукраинке.

Но на правом фланге полосы 5-й ОВА противник не имел успеха (бои за Даниловку и вдоль рубежа Алексеевка — Орестополь продолжались без значительного продвижения его подразделений).

Вместе с тем, несколько суток назад, очевидно, ВСУ начали ряд контратакующих действий на целом ряде участков полосы наступления 5-й ОВА противника, чтобы остановить дальнейшее продвижение ее передовых частей и подразделений, а также осуществили контратаки в полосе 58-й ОВА противника. В частности:

в районе Терноватого, вероятно, передовые подразделения российских войск в результате этих контратак ВСУ были вынуждены отступить на юг, к реке Гайчур, оставив именно Терноватое, куда они прорвались несколько дней назад;

в районе Железнодорожного, Староукраинки и Цветкова, очевидно, ВСУ сумели также "зачистить" несколько мелких штурмовых групп врага;

в районе Лукьяновского, к северо-востоку от Степногорска, очевидно, враг был вынужден отступить на юго-запад, оставив свои передовые позиции в районе села, что несколько улучшило позицию передовых подразделений ВСУ в районе самого Степногорска.

Однако многочисленные сообщения о якобы "прорывах на 16 км", осуществленных ВСУ, в частности на правом фланге полосы 5-й ОВА врага и в полосе его 36-й ОВА, я пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, банально из-за отсутствия надежной, проверенной информации по этому вопросу.

Очевидно, контратакующие действия передовых подразделений ВСУ в полосе наступления российской 5-й ОВА имеют достаточно ограниченный размах и масштаб, и, очевидно, имеют своей целью лишь ликвидацию "инфильтрированных" в их боевые порядки малых пехотных групп врага, а не проведение глубоких (пусть даже в тактическом смысле) наступательных действий. Поэтому, как по мне, очевидно, что по этому поводу еще очень рано делать какие-то окончательные выводы относительно "дальнейших перспектив" этих действий ВСУ.

Напротив, общая оперативная ситуация на этих направлениях, как по мне, не выглядит особо оптимистичной. Так, за последние полторы недели наступление российских войск в районе Гуляйполя и к северу от него существенно замедлилось, как и в полосе его 58-й армии. Однако в течение предыдущих двух месяцев наступательных боев российские войска на этих направлениях и участках достигли достаточно весомых успехов, почти вплотную приблизившись к созданию предпосылок, необходимых им для проведения оперативной наступательной операции на этом направлении уже летом нынешнего года, причем с достаточно очевидными целями — разгромом Ореховской группы войск ВСУ и прорывом на ближние подступы к Запорожью с юго-востока.

Поэтому ВСУ, очевидно, придется приложить значительные усилия, чтобы гипотетическая Орехово-Запорожская наступательная операция российских войск, вместе с подобной ей Славянско-Краматорской операцией, во время их летней кампании 2026-го года получила бы минимальные шансы на окончательный успех.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

