"Штурмовые" дивизии РФ на 2026 год: много пехоты, мало танков и практически без тыла

Сегодня мы поговорим о российских резервах, ведь в начале нового 2026 года этот вопрос, по моему мнению, является весьма актуальным.

1. Итак, в течение 2025 года ГШ РФ планировал сформировать и развернуть ряд ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ формирований в составе своих основных оперативно-стратегических группировок войск (ГВ), действующих на территории Украины, с целью дальнейшего увеличения общей численности и, соответственно, наступательных возможностей всей своей "Объединенной группировки ВС РФ на юго-западном твд". В то же время большинство из них должны были стать стратегическим резервом российского командования.

Відео дня

Всего в 2025 году российское командование планировало развернуть около 17 формирований уровня "дивизии" и до 9 формирований уровня "бригада".

Однако реалии нынешней войны существенно изменили эти планы. За прошлый год враг смог сформировать и развернуть только 4 новые дивизии:

68-я мотострелковая дивизия (мсд) в составе 6-й общевойсковой армии (ОВА);

71-я мсд в составе 14-го армейского корпуса (АК);

55-я дивизия морской пехоты (дмп) в составе Тихоокеанского флота (ТОФ);

120-я дмп в составе Балтийского флота (БФ).

Стоит отметить, что из четырех сформированных дивизий по меньшей мере 3 находятся в составе "Ленинградского военного округа" (ЛенВО) и Балтийского флота. Учитывая тот факт, что ранее, в 2024 году, в составе ЛенВО был сформирован новый армейский корпус (АК) — 44-й АК (в состав которого входит еще одна новая дивизия — 72-я мсд), а также увеличена организационно-штатная структура и численность всей 6-й ОВА, можно сделать вывод, что в стратегических планах российского командования северо-западное стратегическое направление, вместе с юго-западным (украинским) считается одним из наиболее вероятных и потенциальных "театров военных действий" (твд), причем в определенной степени, в недалеком будущем.

Здесь, собственно, развернуты 6-я ОВА и сразу 3 армейских корпуса — 11-й, 14-й и 44-й АК, и по крайней мере один из них планируется реорганизовать в 2026–2027 годах в еще одну общевойсковую армию (вероятно, это будет 11-й или 14-й АК).

"Реалии войны", о которых я упоминал выше, способствовали тому, что формирование и развертывание остальных российских дивизий, очевидно, было российским военным командованием отложено на период 2026–2030 годов (речь идет о 9 мотострелковых, 2 артиллерийских, 1 воздушно-штурмовой и 1 дивизии береговой обороны), а также о целом ряде отдельных бригад. Насколько я понимаю, в ближайшем будущем российское командование все еще планирует ускорить формирование этих соединений...

Самое мощное усиление российских войск новыми формированиями планируется в "Южном военном округе" (ЮВО), который направлен именно против Украины. В частности, в составе бывших "армейских корпусов народной милиции", а ныне общевойсковых армий этого округа (3-я и 51-я ОВА), планируется одновременно развернуть 3 мотострелковые дивизии (на базе 123-й и 114-й омсбр соответственно). Кроме того, в составе этого округа, скорее всего, планируется сформировать еще одну артиллерийскую дивизию и дивизию береговой обороны (88-я дбо), для формирования которой, скорее всего, будет использована 126-я отдельная бригада береговой обороны (обрбо)...

Важно

"Стратегическая инициатива в руках россиян": Чмут предупредил об угрозе прорывов на фронте

2. Теперь перейдем от "пугающих" ПЛАНОВ российского командования по развертыванию его стратегических резервов к менее угрожающим реалиям современной войны.

Во-первых, я уже писал выше, что планы по развертыванию стратегических резервов и РЕАЛЬНЫЕ возможности российского командования в этой сфере в 2025 году явно существенно разошлись в разных направлениях.

Средние ежедневные потери российских войск (как санитарные, так и безвозвратные, включая пленных и "пропавших без вести"), в зависимости от интенсивности боевых действий, значительно колебались в течение года — от 850 до 1150 человек (например, британская военная разведка оценила общие потери российских войск с начала до середины прошлого года, по состоянию на июнь, в 230–236 тысяч).

Учитывая, что за весь 2025 год российское командование смогло "законтрактовать" на войну около 400–405 тысяч "тушек", основные причины упомянутой отсрочки формирования и развертывания основного количества российских стратегических резервов становятся вполне понятными.

Ведь в 2025 году вражеское командование имело достаточно свежего личного состава почти "под обрез" и только для того, чтобы компенсировать потери, а также очень плавно и очень медленно увеличивать количество своих стратегических группировок, развернутых на территории Украины, в соответствии с принципами реализации своей стратегической концепции. Поэтому, в таком случае откуда может взяться "взрывоподобное" формирование НОВЫХ резервных дивизий и бригад? В этом смысле российское командование должно было довольствоваться возможным минимумом (4 дивизии) и "отложить" остальные на лучшие времена.

Во-вторых, в текущем 2026 году, если эти причины (то есть размер среднестатистических ежедневных потерь российских войск на фронте и объемы их "контрактной мобилизации", а в этом году российское командование планирует "привлечь" около 410 тысяч новых "героев СВО") останутся, то ситуация с российскими резервами вряд ли изменится кардинально.

По оценкам (как "закрытым", так и открытым) ряда экспертов, в этом году российское командование вряд ли сможет "наскрести" более 70 тысяч "тушек" для своих стратегических резервов. Этого явно недостаточно для ВСЕГО списка дивизий и бригад, запланированных для развертывания. Это означает, что их снова, со временем, придется отложить.

И если предположить, что объемы потерь российских войск могут резко возрастать (а это вполне вероятно, ведь российское командование явно планирует "наступать любой ценой"), особенно учитывая, что в соответствии с текущей оперативно-стратегической ситуацией оно сталкивается с недвусмысленной необходимостью штурмовать ряд довольно значительных населенных пунктов, читай "узлов обороны" ВСУ, что само по себе, по умолчанию, резко увеличивает потери атакующего, тогда формирование стратегических резервов в РФ в целом может приобрести, скажем, достаточно длительный характер.

В-третьих, российские дивизии достаточно существенно отличаются друг от друга. Одно дело — иметь "старую" полноценную профессиональную дивизию (а также такую же бригаду), и совсем другое — иметь "новую", так сказать, "усеченную" (или, как сейчас модно говорить в российских штабах, "штурмовую"), где много пехоты, достаточно артиллерии (хотя не всегда), но очень мало танков и бронетехники, а специальные подразделения и подразделения обеспечения (как боевого, так и тылового) — либо сокращены до минимума, либо вообще отсутствуют.

Я уже писал, что в ряде случаев, когда речь идет о формировании новых частей и соединений в российских войсках, их организационная и штатная структура, вооружение и оснащение выглядят, скажем так, довольно "странно". Типичная "новая" российская мотострелковая дивизия — это куча стрелковых\мотострелковых батальонов, которые передвигаются либо на старых "маталигах" (тягачах МТ-ЛБ), либо на "подручных машинах" непонятной этимологии, с обязательными "штурмовыми ротами-взводами" в каждом из них, в лучшем случае несколько танковых рот, 1–2 артиллерийских дивизиона (иногда все-таки встречается артиллерийский полк), минимальная противовоздушная оборона (не более чем зрдн на дивизию, или даже пара батарей). Грузовиков и специальных транспортных средств мало (каждый "бортовой" грузовик — почти "на вес золота"), но есть много мотоциклов, китайских и самодельных багги, "буханки" и т.д.

Очевидно, что такая дивизия "адаптирована" к интенсивным пехотным "накатам", легче, быстрее и проще в формировании, чем стандартная полнокровная.

По очень осторожным и очень приблизительным расчетам, для формирования всех запланированных стратегических резервов в текущем 2026 году и в нормальной, а не сокращенной или адаптированной форме, российскому командованию понадобится ДОПОЛНИТЕЛЬНО (то есть кроме снабжения фронта):

по меньшей мере 68–70 тысяч человек;

где-то до 490–500 танков (они производят 340–350 единиц новых в год, а "старые" с баз хранения почти закончились);

от 1040 до 1100 боевых бронированных машин (с ними ситуация очень похожа на ситуацию с танками);

до 560–570 единиц артиллерийских "стволов" + не менее 200 РСЗО;

ну, и как минимум 24 пусковые установки (ПУ) оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК).

Я очень сомневаюсь, что все это само по себе "упадет на российскую армию", как наваждение с небес. Особенно тогда, когда в самой РФ нынешняя финансовая ситуация для "поиска" ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ, кроме фронта, ресурсов сейчас не особенно благоприятна. Итак, очевидно, что в текущем 2026 году ее командование, вероятно, будет вынуждено либо продолжать очень медленно формировать "сокращенно-адаптированные" соединения для собственных стратегических резервов, либо снова отложить этот интересный, но достаточно утомительный процесс на более благоприятное время.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно