Лиман — до весны, Славянск и Краматорск — летом: что планирует командование РФ и почему это вряд ли получится

Обзор. Сегодня — Лиманское направление

Российская группировка войск (ГВ) "Запад" продолжает оперативную наступательную операцию в направлении Лимана, главной задачей которой является выход российских войск на ближние подступы к Славянско-Краматорской агломерации с северо-востока.

Выполнение этой оперативной задачи, очевидно, предусматривает охват, штурм и дальнейший захват города Лиман, ликвидацию всего Лиманского плацдарма ВСУ и выход войск этой группы к Северскому Донцу на достаточно широком фронте (от Святогорска до Закитного), с соответствующим, очень вероятным форсированием этой реки в южном и юго-западном направлениях.

Что касается дальнейших (возможных) планов российских войск на Лиманском направлении, то стоит отметить, что сейчас их командование явно сосредоточено на создании удобных "начальных" (стартовых) позиций для охвата и штурма, собственно, Лимана.

Кроме того, войска (силы) левого фланга российского ГВ "Запад" (преимущественно 25-я ОВА) пытаются оказать максимальную помощь войскам (силам) российского ГВ "Юг" (3-я ОВА), которые наступают на юг от Северского Донца непосредственно в направлении Славянска.

Следовательно, на тактическом уровне в ближайшее время следует ожидать следующих действий противника:

в полосе 20-й ОВА, очевидно, враг будет пытаться одновременно решить две задачи — взять под контроль район Яровая–Новоселовка–Дробышево–Пришиб с возможным выходом на рубеж Александровка–Сосновое для блокирования района обороны ВСУ в Лимане с северо-запада и прорваться на северные окраины Лимана через Дробышево и Ставки;

в полосе 25-й ОВА, вероятно, враг продолжит активные штурмовые действия со стороны Заречного и Ямполя непосредственно в направлении Лимана, пытаясь закрепиться на южной и юго-восточной окраинах города, а также продолжит "сворачивать" оборону ВСУ вдоль северного берега реки Северский Донец (возможно, с выходом в район Брусовка и Старый Караван) и содействовать войскам (силам) российской 3-й ОВА (ГВ "Юг"), наступающим вдоль южного берега Северского Донца по направлениям Закитное–Кривая Лука и Свято-Покровское—Резниковка.

Иными словами, почти по всему периметру Лиманского плацдарма ВСУ в ближайшее время следует ожидать продолжения атак (штурмов) противника различной интенсивности.

Однако на оперативном уровне, очевидно, будущие перспективы российских войск на Лиманском направлении выглядят не такими четкими. Главным образом из-за очень медленного темпа выполнения ими их текущих тактических задач. Это в свою очередь значительно растягивает во времени для них сроки достижения оперативных целей на этом направлении.

Вероятно, российское командование намерено полностью реализовать их на Лиманском направлении до середины–конца весны этого года (так же как и на Краматорско-Константиновском направлении). Чтобы иметь возможность начать наступление против Славянско-Краматорской агломерации уже с мая–июня нынешнего года.

Иными словами, враг имеет, скажем так, очень ограниченное время для собственно штурма и захвата Лимана (ликвидации Лиманского плацдарма ВСУ). Между тем ситуация на всем Лиманском направлении пока сложилась так, что войска российских 20-й и 25-й ЗОА пока даже не имеют реальной возможности начать непосредственный штурм и захват самого города, несмотря на то, что некоторые их малые пехотные (штурмовые) группы прорвались к его окрестностям. На самом деле обе российские армии, по сути, завязли в тактических боях вблизи Лимана, и если они имели продвижение в последнее время — то минимальное, даже по тактическим меркам.

Чтобы все-таки получить возможность штурмовать сам город, российским войскам, очевидно, необходимо значительное усиление в полосах именно 20-й и 25-й ОВА, а следовательно, перегруппировка туда дополнительных сил и средств. В первую очередь штурмовой пехоты. Поскольку предыдущие трехмесячные бои на этом направлении (а также продвижение российских войск на полтора десятка километров) обошлись обеим российским армиям очень дорого (по потерям они регулярно входят в "тройку лидеров" среди группировок "ВС РФ", действующих на других оперативных направлениях).

Проблема в том, что российское командование вряд ли сможет воспользоваться для этого резервами самого ГВ "Запад". Поскольку оно же сейчас ведет очень упорные и ожесточенные бои в направлении Купянска, где ее основная ударная сила — 1-я танковая армия (имеет 3 полноценные дивизии + отдельную мотострелковую бригаду) — привлечена своими главными силами. В таких условиях даже те силы и средства, которые российское командование смогло ранее выделить для Лиманского направления из ее состава (часть сил 2-й мсд), вероятно, ему придется вернуть оттуда "под Купянск".

Поэтому, чтобы штурмовать сам Лиман в ближайшее время, российское командование должно перегруппировать туда силы и средства — или из других операционных зон, или использовать часть своих стратегических резервов. Кроме того, все это потребует соответствующего времени и ресурсов.

Если бои за захват Лимана затянутся так же, как бои за Покровск, Мирноград и Купянск (а также бои за Константиновку и Дружковку), то российские войска весной и летом будут вынуждены наступать в сторону Славянска исключительно силами ГВ "Юг", и исключительно фронтально, то есть с востока, что в свою очередь, очевидно, приведет к его значительным потерям.

Пока следует понимать, что российское командование надеется на то, что оно все-таки сумеет захватить Лиман относительно быстро, как это было с Северском. Однако эти надежды имеют весомо растущий шанс растаять почти "симметрично" со все большим затягиванием боев в тактической зоне вблизи Лимана.

