Запорожский план: как под Гуляйполем назревает прорыв и почему он может не удаться

Обзор. Гуляйпольское направление (и некоторые "общие" мысли).

Текущая ситуация

Командование ГВ противника "Восток", проводя наступление на левом фланге своей операционной зоны, очевидно, сосредотачивает основные усилия в районе Гуляйполя и к северу от него, то есть в полосе именно 5-й ОВА и на прилегающем к ней левом фланге 36-й ОВА, хотя периодически пытается проводить одиночные атаки\штурмы по всему сектору от Александрограда до Железнодорожного (это около 50 км по прямой линии).

В отчетный период войска 5-й ОВА (127-я мсд, 57-я и 60-я омсбр) при поддержке части сил 35-й ОВА (подразделения 38-й омсбр, возможно, также отдельных подразделений 64-й омсбр и 69-й обрп), очевидно, смогли достичь довольно значительных тактических результатов. В частности:

Відео дня

Враг смог переправиться через реку Гайчур в полосе своей 5-й ОВА одновременно на нескольких участках, в частности в пределах города Гуляйполе, и продвинуться по сходящимся направлениям — Марфополь-Гуляйполе, Зеленый Гай-Гуляйполе и Ровнополь-Гуляйполе, фактически заняв значительную часть города и "инфильтрировав" свои штурмовые группы уже НА ЗАПАД от него, в направлении Железнодорожного и Староукраинки. Сейчас его передовые подразделения, форсировав реку Гайчур, достаточно уверенно закрепились в северной части Гуляйполя (вблизи средней школы No2), а также добрались до района Центрального кладбища города, действуя вдоль дороги со стороны Марфополя. На самом деле российские войска уже завершают бои за центральную часть Гуляйполя и очень близки к захвату всего города.

В то же время к северу от Гуляйполя российские войска (5-я ОВА), очевидно, также смогли переправиться через реку Гайчур несколькими штурмовыми группами одновременно (на участке Прилуки-Варваровка), войти в Доброполье и на смежном фланге с 36-й ОВА взять под контроль Даниловку (или, по крайней мере, большую ее часть), создав таким образом предпосылки для расширения активного наступления врага на остальную полосу его 36-й ОВА, то есть до реки Волчья и далее до дороги Запорожье-Донецк, на участке от Покровского до Гавриловки).

Общая текущая ситуация на этом направлении фактически характеризуется относительной стабилизацией в полосе 36-й ОВА врага (в направлении Покровского и Великомихайловки), хотя противник там время от времени атакует в направлениях Новоселовка-Великомихайловка и Егоровка-Даниловка, а также продолжением его наступления (то есть продвижения) в полосе 5-й ОВА (район Гуляйполя и к северу от него).

Очевидно, что вражеское командование сознательно спланировало и организовывало наступление в операционной зоне своего ГВ "Восток" на максимально широком отрезке фронта (почти ОДНОВРЕМЕННО в полосах двух своих армий), таким образом пытаясь решить две проблемы одновременно:

максимально растянуть силы и средства украинского командования, включая его резервы, которых у него на этом направлении не хватало и не хватает, вдоль фронта (очевидно, враг знал и понимал это заранее);

активными наступательными действиями 36-й ОВА обеспечить максимальную концентрацию собственных сил и средств в полосе своей 5-й ОВА (то есть, на направлении "главного удара", в сторону Гуляйполя). Что, собственно, и произошло — противник в решающий момент (сразу после переправы через реку Янчур в районе Успеновки) ввел в бой слева от 127-й мотострелковой дивизии основные силы двух своих "свежих" бригад — 57-й и 60-й омсбр, что, по сути, и определило дальнейшую судьбу Гуляйполя.

И на самом деле, сейчас российское командование достигло успеха в реализации своей "идеи". Если в полосе 36-й ОВА ВСУ смогли приостановить наступление противника (хотя и не полностью), то в полосе его 5-й ОВА они явно находятся в значительном кризисе.

Перспективы

С моей дилетантской точки зрения, командование российских войск, действующих на этом направлении, вероятно, полностью осознает ОПЕРАТИВНЫЕ перспективы (возможности), которые открываются перед ним в случае дальнейшего наступления его 5-й ОВА в западном направлении на север от Гуляйполя (по общей дирекции Варваровка-Верхняя Терса-Омельник).

Учитывая, что в полосе 58-й ОВА российские войска также довольно упорно продвигаются вдоль Днепра на север (они уже достигли дельты реки Конка в районе Приморского и обошли Степногорск с запада и востока), и где они имеют определенный шанс добраться до рубежа обороны ВСУ вдоль реки Конка на участке от Малокатериновки до Камышевахи, становится понятным, так сказать, их "общий план".

В наиболее "схематичном" формате, вероятно, он выглядит следующим образом. Сначала отрезать логистику с Ореховским районом обороны ВСУ (дорога из Запорожья через Камышеваху) силами 58-й ОВА + 7-й дшд, действующих вдоль Конки и от Степногорска, а затем прорваться на ближние подступы к Орехову с северо-востока, из района к северу от Гуляйполя (5-я ОВА +, возможно, 76-я дшд и 35-я ОА). А потом — штурм и взятие Орехово, наступая по направлениям, которые на нем сходятся (как это сейчас происходит в районе Константиновки), после чего — прорыв к Запорожью с юго-восточных "румбов" через реку Конка (желательно форсировав ее в районе Камышевахи).

Пока что российское командование, хоть и со значительной задержкой во времени, постепенно это реализовывает. Медленно, с большими потерями (а ГВ "Восток" среди других ГВ лидирует по этому показателю, несмотря на то, что по своей интенсивности бои в его операционной зоне все же уступают боям в соответствующих зонах ГВ "Центр" и "Юг"), они продвигаются. Если украинскому командованию все же удастся стабилизировать ситуацию в направлении Гуляйполя (а для этого все-таки существуют определенные предпосылки), то весь этот прекрасный план рискует остаться лишь планом, и не более.

И некоторые "общие" мысли

Кроме того, как всегда, есть еще один нюанс. Он заключается в том, что проведение этой гипотетической широкомасштабной наступательной операции (назовем ее "прорывом на ближние подступы к Запорожью"), которая предусматривает "сворачивание" всей системы обороны ВСУ на юго-восток от города и захват всего Ореховского района обороны) потребует от российского командования — времени, усилий и ресурсов в объемах, очевидно, не меньших, чем подобные действия по Славянско-Краматорской агломерации.

То есть, в оперативно-стратегическом смысле в этом контексте возникает интересный вопрос — сможет ли российское командование реализовать эти стремления ОДНОВРЕМЕННО? И, наконец, существует еще много "отдельных" оперативных задач, которые не связаны непосредственно с этими двумя гипотетическими наступательными операциями. Похоже, что это "отрезание" северо-восточного "угла" Харьковской области (Великобурлукское направление), восстановление реноме Путина в районе Купянска или прорыв на дальность эффективного артиллерийского огня в направлении Сум. Кроме того, Доброполье в Донецкой области, очевидно, российское командование "тоже хочет".

Я очень сомневаюсь, что все эти российские "хотелки" можно реализовать на практике одновременно и полностью. Итак, очевидно, что, в связи с этим, их стратегическое командование должно решать, что, как и в какой последовательности делать. А для этого, в свою очередь, нужно очень тщательно и основательно рассчитывать и сравнивать многие вещи. Причем очень многое — от объемов производства лекарств и собственных (и не только собственных) возможностей производить боеприпасы основных калибров, до оценки уровня боевой готовности отдельных группировок войск (как собственных, так и украинских) на определенном направлении.

Итак, эта вынужденная ПОСЛЕДОВЕДНОСТЬ в организации и проведении масштабных НАСТУПАТЕЛЬНЫХ операций на фронте, очевидно, означает, что российское военно-политическое руководство должно тратить на это свой важнейший и ценнейший ресурс, который в нынешней войне оно явно НЕ СПОСОБНО ВОЗВРАТИТЬ — время.

Ведь всем уже очевидно, что чем дольше длится эта война, тем интенсивнее (причем, постепенно ускоряясь) Российскую Федерацию "тошнит" (причем почти во всех аспектах — от демографических проблем до "производства чугуна и стали"). Каждый "дополнительный", затянутый и излишне потерянный месяц этой войны увеличивает вероятность того, что в конце концов Кремль таки "блеванет", и далеко не победой...

И да, это именно тот случай, когда можно "выиграть одну-две битвы, но проиграть войну", в данном случае, из-за потери драгоценного времени.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно