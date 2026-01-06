За Гуляйполе идут "очень жесткие бои": Федоров ответил, есть ли угроза для Запорожья

ВС РФ сконцентрировались на Гуляйпольском и Каменском направлениях. Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров признал, что для Запорожья ситуация стала более сложной.

"Есть ли угроза для Запорожья? Она не перестала быть за последние почти четыре года войны. Давайте честно об этом говорить", — заявил Федоров во время брифинга 6 января, как передали в "Укринформе".

Гуляйполе и Запорожье на карте боевых действий Фото: Deep State

Он подтвердил, что за последние полгода ситуация стала сложнее.

"Внимание сфокусировано на двух направлениях фронта: Гуляйпольском и Степногорском или Каменском", — пояснил начальник Запорожской ОВА.

По его словам, "каждые три дня" позиции улучшаются, и это — "огромная кропотливая работа" украинских подразделений.

"Сегодня принято решение о принудительной эвакуации из Кушугума, и это говорит о том, что не линия фронта сдвинулась, а к сожалению, средства, которыми пользуется враг, получили большую дальность, и враг приоритезировал именно это направление", — рассказал Федоров.

Он также признал, что ситуация значительно усложнилась в Гуляйполе. Там штурмовики во взаимодействии с подразделениями БПЛА "делают почти невозможную работу".

Гуляйполе на карте боевых действий Фото: Deep State

"По меньшей мере три штурмовых подразделения отвечают за Гуляйполе. Сегодня нам рано говорить о стабилизации ситуации там, продолжаются очень жесткие бои", — добавил чиновник.

Напомним, 3 января военный обозреватель Константин Машовец информировал, что ВС РФ пытаются "взять в клещи" Ореховский район. По его словам, российское командование достаточно медленно и с трудом реализует свой замысел, но ему "вполне удается".

