ВСУ в Запорожской области грозит фланговый охват: обозреватель предупредил о намерениях россиян

Обозреватель Константин Машовец считает, что ВСУ вскоре будут вынуждены отойти из района Степногорска Запорожской области. По его словам, оккупанты пытаются "взять в клещи" Ореховский район.

О ситуации в Запорожье и вероятных планах ВС РФ написал 3 января военный обозреватель Константин Машовец в своем Telegram-канале. По его информации, россиянам удалось обойти поселок Степногорск с двух сторон: с запада по объектам дороги на село Григорьевка и с востока по дороге на село Лукьяновское.

"Вероятно, ВСУ будут вынуждены в ближайшее время полностью отойти из района Степногорска", — заявил Машовец.

По его словам, российские передовые подразделения несут большие потери, однако 19-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии и полки 7-й воздушно-десантной дивизии продолжают атаки и штурмы в направлении Приморского и Речного и по обе стороны от Степногорска.

Машовец утверждает, что оккупанты уже достигают рубежа обороны украинских бойцов по реке Конка в районе Приморского. По мнению обозревателя, россияне стремятся существенно расширить участок в полосе 58-й ЗА от дельты реки до поселка Камышеваха.

Военный обозреватель Машовец расскажет о сложной ситуации на Ореховском направлении Фото: скриншот

По мнению Константина Машовца, события на Ореховском и Гуляйпольском направлении свидетельствуют об оперативном плане россиян по фланговому охвату всего Ореховского района обороны Вооруженных сил Украины: с запада со стороны Степногорска, на правом фланге в оперативной зоне российской группы войск "Днепр", и с востока — со стороны Гуляйполя в зоне вражеской группы войск "Восток".

"В настоящее время российское командование явно и стойко пытается его реализовать. И пока, хотя и с некоторыми трудностями и довольно медленно, но ему это вполне удается", — заявил обозреватель.

Степногорск 2 января на карте DeepState Фото: скриншот

Ситуация на Запорожье: данные Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 8:00 3 января рассказывали, что на Ореховском направлении за предыдущие сутки оккупанты трижды атаковали позиции украинских в районах Плавней и Приморского, а на Гуляйпольском 20 раз проводили атаки в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого.

Ореховское направление на карте Генштаба ВСУ по состоянию на 3 января Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация в Запорожье: что известно

В опубликованной 2 января статье CNN неназванный офицер СБУ с позывным "Банкир" предупредил о "напряженной ситуации" под Запорожьем и рассказал, что ВС РФ пытаются оккупировать новые территории на южном отрезке фронта для усиления переговорных позиций. По его словам, на этом направлении украинским подразделениям не хватает личного состава, а также у россиян здесь лучшее оснащение.

Аналитики проекта DeepState 29 декабря рассказывали об ухудшении ситуации на Гуляйпольском направлении и отмечали, что проблемы с обороной грозят повторить Авдеевку. По словам аналитиков, оборонять город сложно из-за особенностей рельефа и недостатка личного состава.