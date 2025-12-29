Серая зона Гуляйполя: почему проблемы с обороной грозят повторить Авдеевку, — аналитики (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации во время наступления на Гуляйполе используют особенности рельефа, объяснили аналитики. Рельеф позволяет держать под наблюдением территорию населенного пункта и видеть перемещения противника. Такое же преимущество имеют и Вооруженные силы Украины, но не могут его использовать и поэтому ситуация на этом отрезке фронта ухудшается. Почему Гуляйполе трудно удержать и какие сложные вызовы стоят перед ВСУ?

Гуляйполе расположено в низине, поэтому обеим армиям сложно завести личный состав в город, поскольку каждого солдата видно с высот вокруг, говорится в объяснении аналитиков проекта DeepState. При этом россияне имеют большое количество личного состава и поэтому бросают людей вперед, несмотря на угрозы, а украинцы так действовать не могут. В то же время следует помнить о новых рубежах, куда должны отойти бойцы ВСУ, когда возникнет необходимость. Аналитики напомнили, что о фортификации нужно думать уже сейчас, иначе могут повториться события в Авдеевке зимой 2024 года.

Сообщение DeepState об особенностях рельефа в Гуляйполе появилось днем 29 декабря. В заметке говорится о рельефе в этой местности: на топографической карте обозначены холмы до 150-200 м вокруг населенного пункта. С северо-запада на юго-восток возле города протекает река Гайчур, из-за которой и возникла котловина.

Бои в Гуляйполе — топографическая карта местности Фото: topographic-map.com

Территория Гуляйполя находится в серой зоне, отметили аналитики, и бывают случаи, когда в подвалах одного дома сидят солдаты ВСУ и ВС РФ. Между тем оборонять город, учитывая рельеф и недостаток личного состава, "становится крайне сложным". На сегодня в городе могут открыто действовать штурмовые подразделения ВС РФ и ВСУ, но, опять же, российских — больше. Учитывая имеющиеся угрозы вспомнили о ситуации в Авдеевке, оборона которой упала в феврале 2024 года. Когда украинские бойцы начали отступать, то оказалось, что позади никто не построил фортификаций, и поэтому россияне имели свободное пространство до Покровска, говорится в заметке.

"Не стоит забывать о том, что кем-то надо выстраивать рубеж обороны за Гуляйполем, чтобы не было повторения ситуации с Авдеевкой, когда враг просто начал сунуть на Покровск, потому что "подготовленные рубежи" оказались не подготовлены", — подытожили аналитики DeepState.

Заметим, на карте боевых действий можно увидеть, в каких возможных направлениях могут двинуться ВС РФ, оккупировав Гуляйполе. На запад — трасса Т0814 Орехов (в 30 км), на север — трасса Т0401 на Покровское-Александровку (31 км) и далее — Запорожье по трассе N15 (в 60 км).

Бои в Гуляйполе – месторасположение Гуляйполя в отношении Орехова и Покровского Фото: DeepState

Бои в Гуляйполе — детали

Отметим, 25 декабря в сети появились кадры из Гуляйполя, на которых российские военные показывали командный пункт 75 батальона 106 бригады ТрО ВСУ (вошла в 102 бригаду). На видео — уцелевшая техника, командирские карты, телефоны и тому подобное. Украинская корреспондентка пообщалась с офицером, который находился на КСП: по его словам, произошло нападение трех диверсантов и пришлось срочно отходить. После этого участок фронта отправили 25 отдельный штурмовой полк ВСУ для "спасения" ситуации.

Бои в Гуляйполе — продвижение ВС РФ по состоянию на 28 декабря, DeepState

Между тем Фокус писал о фортификации в Запорожской и в других областях, которым угрожает наступление РФ. Французский OSINTер исследовал особенности новой линии обороны и отметил, что они действительно могут остановить наступление РФ. В частности, есть полоса препятствий шириной 150 м, с бетонными пирамидами и колючей проволокой "Егоза". В фортификациях — два прохода на 16 км, и это дороги, по которым идет логистика ВСУ. OSINTер объяснил, что имеющимися средствами — дронами различных типов и дефицитным личным составом, ВСУ действительно могут противостоять наступлению ВС РФ.

Напоминаем, вечером 29 декабря появилось новое заявление президента РФ Владимира Путина, которое касалось наступления на Запорожье и Орехов.