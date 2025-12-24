Фортификации шириной 150 м, но есть пробелы: каково качество линии обороны Украины, — OSINTер (фото)

Украина действительно построила современную линию обороны, которая имеет всего лишь два прохода на 16 км, заявил французский OSINT-аналитик Клеман Молин (Clement Molin). Таким образом появилась возможность держать фронт в условиях недостатка личного состава, но благодаря, условно, оператору дронов и минометным расчетам. Как будут работать новые фортификации и почему они действительно способны защитить украинские земли?

Минобороны Украины опубликовало четырехминутное видео, снятое дроном на востоке и юге Украины, и кадры показали полосу обороны шириной 150 м, которая тянется как по открытой местности, так и по оврагам и лесам, написал OSINTер в соцсети X (Twitter). Он провел геолокацию видео и установил, где именно проходят фортификации. По его словам, есть защищенная непрерывная линия, но в то же время, есть проблемы в Запорожской области, и это плохо, поскольку РФ усиленно атакует на этом направлении, говорится в серии сообщений аналитика.

OSINTер исследовал видео, опубликованное 20 декабря министром обороны Денисом Шмыгалем. Уточняется, что ему доложили о фортификациях в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях, которые построила Государственная специальная служба транспорта. Начальник ГССТ генерал-майор Александр Яковец сообщил основные данные: есть противотанковые рвы (3 тыс. км), бетонные пирамиды (1 тыс. км), колючая проволока "Егоза" (16 тыс. км), взводные пункты (2140 шт.) и малозаметные препятствия (4,3 км — о чем именно идет речь, не уточняется).

Відео дня

Фортификации в Украине — какое качество линии обороны

Клеман Молин показал, почему он считает фортификации Украины самыми современными. На скриншоте видео Минобороны показано, что при создании линии обороны использовали сразу несколько защитных полос. Видим противотанковые и противопехотные препятствия: три рва, три ряда "зубов дракона" и "плюс" 21 линия колючей проволоки.

Фортификации в Украине — какая структура линия обороны, декабрь 2025 Фото: Clement Molin / X

Чтобы пересечь линию фортификации, россиянам придется одолеть противотанковые рвы, в которых их ожидают бетонные пирамиды, опутанные колючей проволокой, и это, по мнению аналитики, будет очень непросто. В полосе обороны есть просветы — это дороги, но они нужны для логистики ВСУ, которые воюют ближе к фронту. В то же время отмечается, что такие просветы будут находиться под защитой дронов, поскольку легче бить по узкой щели в фортификациях, чем по 10-километровому участку. Кроме того, Украина учла недостатки полосы обороны под Добропольем, уточнил аналитик. Об этом свидетельствуют кадры с противотанковыми рвами, которые тянутся не только по равнине, но и между лесопосадками. Еще одно замечание — наличие скрытых укрепленных позиций, в которых будут прятаться операторы дронов: эти точки со временем станут незаметны благодаря растительности.

Узкое место фортификаций — это участки в Запорожской области. По словам исследователя, с августа, когда усилились атаки РФ на юге, начали срочное строительство на юг (уже завершено) и восток от Запорожья, возле Новониколаевки и под Покровском. И это особенно критично, поскольку именно в этом направлении, по мнению OSINTер, будут наступать ВС РФ в 2026 году.

Фортификации в Украине — линия обороны возле Запорожья, декабрь 2025 года Фото: Clement Molin / X

На одном из фото — три полосы обороны, которые доделали лишь частично, пояснил аналитик, уточнив, что это район под Запорожьем. Видим, что есть один ров с пирамидами и два пустых рва.

"Эти линии почти завершены, несмотря на то, что Россия пытается достичь их как можно скорее, если хочет начать битву за Запорожье в следующем году", — говорится в заметке.

Фортификации в Украине — как выглядят оборонительные укрепления под Запорожьем Фото: Clement Molin / X

Аналитик также обратил внимание на фортификации позади Покровска и на территории Донецкой области, которые требует РФ в обмен на "мир". Он пояснил, что они такие же мощные, как те, что были на видео Минобороны, и при этом продолжают строиться новые. По его мнению, чтобы пройти такую полосу, россиянами понадобится бить артиллерией, авиацией, ФАБами, но даже тогда преодолеть 150 м защиты будет очень непросто.

"Эти линии имеют целью изменить ход войны, остановив российские войска хотя бы временно в ряде точек, где они потеряют много людей и времени", — подытожил Клемен Молин.

Отметим, французский OSINTер осенью 2025 года делал прогноз относительно дальнейшего направления наступления ВС РФ, которые именно били по Покровску и Новопавловке. По мнению аналитика, россияне могут двигаться в трех направлениях, но вероятнее всего — продвигаться по границе Днепровской и Запорожской области, чтобы зайти в тыл линии обороны под Гуляйполем.

Напоминаем, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, в котором, среди прочего, речь шла о Донбассе и Запорожской области.