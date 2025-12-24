Фортифікації шириною 150 м, але є прогалини: яка якість лінії оборони України, — OSINTер (фото)

Україна справді збудувала найсучаснішу лінію оборони, яка має всього лиш два проходи на 16 км, заявив французький OSINT-аналітик Клеман Молін (Clement Molin). Таким чином з'явилась можливість тримати фронт в умовах нестачі особового складу, але завдяки, умовно, оператора дронів та мінометним розрахункам. Як працюватимуть нові фортифікації та чому вони справді здатні захистити українські землі?

Міноборони України опублікувало чотирихвилинне відео, зняте дроном на сході та півдні України, і кадри показали смугу оборони шириною 150 м, яка тягнеться як відкритою місцевістю, так і ярам й лісами, написав OSINTер у соцмережі X (Twitter). Він провів геолокацію відео та встановив, де саме проходять фортифікації. З його слів, є захищена неперервна лінія, але водночас, є проблеми у Запорізькій області, і це негаразд, оскільки РФ посилено атакує на цьому напрямку, ідеться у серії дописів аналітика.

OSINTер дослідив відео, опубліковане 20 грудня міністром оборони Денисом Шмигалем. Уточнюється, що йому доповіли про фортифікації у Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях, які збудувала Державна спеціальна служба транспорту. Начальник ДССТ генерал-майор Олександр Яковець повідомив основні дані: є протитанкові рови (3 тис. км), бетонні піраміди (1 тис. км), колючий дріт "Єгоза" (16 тис. км), взводні пункти (2140 шт.) та малопомітні перешкоди (4,3 км — про що саме ідеться, не уточнюється).

Відео дня

Фортифікації в Україні — яка якість лінії оборони

Клеман Молін показав, чому він вважає фортифікації України найсучаснішими. На скриншоті відео Міноборони показано, що при створенні лінії оборони використали відразу кілька захисних смуг. Бачимо протитанкові та протипіхотні перешкоди: три рови, три ряди "зубів дракона" і "плюс" 21 лінія колючого дроту.

Фортифікації в Україні - яка структура лінія оборони, грудень 2025 Фото: Clement Molin / X

Щоб перетнути лінію фортифікація, росіянам доведеться здолати протитанкові рови, в яких їх очікують бетонні піраміди, обплутані колючим дротом, і це, на думку аналітики, буде дуже непросто. У смузі оборони є просвіти — це дороги, але вони потрібні для логістики ЗСУ, які воюють ближче до фронту. Водночас зауважується, що такі просвіти перебуватимуть під захистом дронів, оскільки легше бити по вузькій щілині у фортифікаціях, ніж по 10-кілометровій ділянці. Крім того, Україна врахувала недоліки смуги оборони під Добропіллям, уточнив аналітик. Про це свідчать кадри з протитанковими ровами, які тягнуться не лише по рівнині, а й між лісопосадками. Ще одне зауваження — наявність прихованих укріплених позицій, в яких ховатимуться оператори дронів: ці точки з часом стануть непомітні завдяки рослинності.

Вузьке місце фортифікацій — це ділянки у Запорізькій області. Зі слів дослідника, з серпня, коли посилились атаки РФ на півдні, почали термінове будівництво на південь (вже завершено) та схід від Запоріжжя, біля Новомиколаївки та під Покровськом. І це особливо критично, оскільки саме в цьому напрямку, на думку OSINTер, наступатимуть ЗС РФ у 2026 році.

Фортифікації в Україні - лінія оборони біля Запоріжжя, грудень 2025 Фото: Clement Molin / X

На одному з фото — три смуги оборони, які доробили лише частково, пояснив аналітик, уточнивши, що це район під Запоріжжям. Бачимо, що є один рів з пірамідами й два порожні рови.

"Ці лінії майже завершені, попри те, що Росія намагається досягти їх якомога швидше, якщо хоче розпочати битву за Запоріжжя наступного року", — ідеться у дописі.

Фортифікації в Україні - як виглядають оборонні укріплення під Запоріжжям Фото: Clement Molin / X

Аналітик також звернув увагу на фортифікації позаду Покровська та на території Донецької області, які вимагає РФ в обмін на "мир". Він пояснив, що вони такі ж потужні, які ті, що були на відео Міноборони, і при цьому продовжують будуватись нові. На його думку, щоб пройти таку смугу, росіянами знадобиться бити артилерією, авіацією, ФАБами, але навіть тоді здолати 150 м захисту буде дуже непросто.

"Ці лінії мають на меті змінити хід війни, зупинивши російські війська хоча б тимчасово в низці точок, де вони втратять багато людей і часу", — підсумував Клемен Молін.

Зазначимо, французький OSINTер восени 2025 року робив прогноз щодо подальшого напрямку наступу ЗС РФ, які саме били по Покровську та Новопавлівці. На думку аналітика, росіяни можуть рухатись в трьох напрямках, але найімовірніше — просуватись по межі Дніпровської та Запорізької області, щоб зайти в тил лінії оборони під Гуляйполем.

Нагадуємо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський озвучив 20 пунктів мирного плану, у якому, серед іншого, ішлося про Донбас та Запорізьку область.