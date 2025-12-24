Проєкт мирного плану: Зеленський вперше розкрив всі 20 пунктів, деталі

Президент України Володимир Зеленський представив деталі 20-пунктного базового документа, який визначає умови припинення війни та гарантії безпеки для України. Він підкреслив, що більшість положень відображають спільну позицію України та США, проте деякі питання ще потребують остаточного погодження.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу", посилаючись на слова глави держави під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, проєкт документа, який отримав назву framework, є основою для міжнародних переговорів і покликаний закріпити політичні домовленості між Україною, США, Європою та Росією. Президент наголосив, що окремі пункти документа ще можуть змінюватися в процесі консультацій.

Документ передбачає, зокрема:

Підтвердження суверенітету України всіма підписантами. Укладення беззаперечної угоди про ненапад між Україною та Росією з механізмом моніторингу лінії фронту за допомогою космічних та безпілотних засобів. Надання Україні міцних гарантій безпеки. Збереження чисельності ЗСУ на рівні 800 тисяч у мирний час. Забезпечення гарантій безпеки від США, НАТО та європейських держав, що відображають статтю 5. Закріплення політики ненападу Росії у законодавстві та документах про ратифікацію. Чітка дата вступу України до ЄС та короткостроковий привілейований доступ до європейського ринку. Пакет глобального розвитку для України, який буде деталізований у окремій угоді про інвестиції. Створення фондів для відновлення економіки та реконструкції з обсягом фінансування близько $800 млрд із залученням приватного сектору, грантів і боргових інструментів. Прискорення підписання угоди про вільну торгівлю зі США після укладення документа. Підтвердження без’ядерного статусу України відповідно до ДНЯЗ. Спільна експлуатація Запорізької АЕС трьома країнами (Україна, США, РФ), деталі ще обговорюються. Впровадження освітніх програм з толерантності та захисту мов меншин. Питання територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей залишається відкритим із двома варіантами вирішення та можливим проведенням референдуму в Україні. Заборона на зміну домовленостей щодо територій силовим шляхом. Забезпечення України доступом до Дніпра та Чорного моря, демілітаризація Кінбурнської коси, укладення морської угоди. Створення гуманітарного комітету та обмін усіх військовополонених і цивільних заручників, включно з дітьми. Проведення виборів в Україні якомога швидше після підписання угоди. Документ матиме юридичну силу та контроль за його виконанням здійснюватиме Рада миру під головуванням президента США Дональда Трампа. Повне припинення вогню набуває чинності відразу після погодження угоди всіма сторонами.

Зеленський зауважив, що поки не досягнуто згоди щодо територій Донеччини та експлуатації Запорізької АЕС, проте більшість інших пунктів узгоджено. Вже 24 грудня очікується реакція Росії після консультацій із США.

Президент також повідомив, що окрім базового документа, Україна та партнери опрацювали окремі рамки гарантій безпеки – багатосторонню (Україна, США, Європа) та двосторонню (Україна – США) угоди. Крім того, опрацьовано "Дорожню карту процвітання України" для відновлення економіки та розвитку країни.

