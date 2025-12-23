Умєров доповів Зеленському про переговори зі США: готові чернетки про гарантії безпеки

Представники української делегації Рустем Умєров і Андрій Гнатов повернулися до України та розповіли Володимиру Зеленському про результати переговорів зі США. За їхніми словами, наразі готові чернетки кількох документів.

Підсумки доповіді щодо мирних переговорів секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрва та начальника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Гнатова президент України Володимир Зеленський опублікував 23 грудня у своєму Telegram-каналі. Голова держави розповів, що після співпраці з американською стороною підготовлені драфти документів про гарантії безпеки та відновлення України і щодо базової рамки для завершення війни.

"Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення. Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу", — сказав Зеленський.

Він також нагадав про необхідність продовжувати підтримувати Україну та тиснути на РФ.

"Кожен російський удар по Україні та інтенсивні російські штурми на фронті доводять, що налаштованість України на завершення війни значно перевершує російську, і це треба виправити посиленням тиску світу на агресора", — зазначив український президент.

Мирні переговори: останні подробиці

За підсумками мирних перемовин зі США 15 грудня Рустем Умєров заявляв, що сподівається на досягнення до кінця дня угоди, яка наблизить Україну до миру.

Видання Politico 21 грудня писало, що після переговорів щодо миру у США в Маямі з представниками України та Росії не сталося "чітких проривів", а прірва між вимогами Москви та Києва "лишається величезною".

20 грудня президент Володимир Зеленський казав, що США запропонували тристоронню зустріч із представниками України та РФ, проте, на його погляд, справжньої мирної угоди з чіткими гарантіями безпеки для українців "на сьогодні немає".