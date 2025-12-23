Умеров доложил Зеленскому о переговорах с США: готовы черновики о гарантиях безопасности

Представители украинской делегации Рустем Умеров и Андрей Гнатов вернулись в Украину и рассказали Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с США. По их словам, сейчас готовы черновики нескольких документов.

Итоги доклада по мирным переговорам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерва и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 23 декабря в своем Telegram-канале. Глава государства рассказал, что после сотрудничества с американской стороной подготовлены драфты документов о гарантиях безопасности и восстановлении Украины и по базовой рамке для завершения войны.

"Пункты на сегодня зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения. Каждый раунд переговоров и встреч добавляет обеспеченности украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу", — сказал Зеленский.

Відео дня

Он также напомнил о необходимости продолжать поддерживать Украину и давить на РФ.

"Каждый российский удар по Украине и интенсивные российские штурмы на фронте доказывают, что настроенность Украины на завершение войны значительно превосходит российскую, и это надо исправить усилением давления мира на агрессора", — отметил украинский президент.

Мирные переговоры: последние подробности

По итогам мирных переговоров с США 15 декабря Рустем Умеров заявлял, что надеется на достижение до конца дня соглашения, которое приблизит Украину к миру.

Издание Politico 21 декабря писало, что после переговоров по миру в США в Майами с представителями Украины и России не произошло "четких прорывов", а пропасть между требованиями Москвы и Киева "остается огромной".

20 декабря президент Владимир Зеленский говорил, что США предложили трехстороннюю встречу с представителями Украины и РФ, однако, на его взгляд, настоящего мирного соглашения с четкими гарантиями безопасности для украинцев "на сегодня нет".