"Сегодня мирного соглашения нет": Зеленский не исключает трехстороннюю встречу с США и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирного соглашения на сегодня нет, потому что настоящий документ, который украинская сторона может подписать, должен содержать четкие гарантии безопасности. Также он рассказал о предложении США устроить трехстороннюю встречу с РФ и Украиной.

О важности справедливого мирного соглашения Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру 20 декабря. Он отметил, что настоящее соглашение должно быть не только на бумаге, как это было с Будапештским меморандумом.

"Мир лучше, чем война, но не любой ценой. Мы уже заплатили высокую цену. Для нас важен мир справедливый, прочный, чтобы нельзя было нарушить его еще одним желанием Путина или еще одного Путина. Очень важно, чтобы были сильные гарантии безопасности для этого, чтобы исключить даже мысль и физическую возможность снова прийти к нам с агрессией", — сказал украинский президент.

По его мнению, соглашение должно содержать несколько договоренностей с четкими гарантиями безопасности от США и стран Европы, одобренными на политическом уровне. В этих документах должен быть зафиксирован понятный ответ партнеров в случае повторной российской агрессии, определены запасы, сила и потенциал украинской армии для сдерживания нападающего и автоматические санкции против него.

Также Зеленский отметил, что ему пока не известна реакция США после консультаций с РФ, а рассказать о переговорах с американской стороной ему должен до конца дня 20 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

"Соединенные Штаты Америки сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России, и они предложили такой формат, насколько я понимаю, Украина-Америка-русские, но поскольку там есть представители Европы, то наверняка и Европы. Почему говорю наверное — потому что было бы логично, если делать такую совместную встречу. Но логично ее делать после того, как мы будем понимать результат встречи, которая уже прошла между США и Украиной, есть ли там позитив", — рассказал президент.

Мирное соглашение: последние подробности

Президент Владимир Зеленский 16 декабря анонсировал, что темой переговоров с США в Майами будут определенные документы и гарантии безопасности, а также экономическое восстановление Украины и 20 пунктов рамочного соглашения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 18 декабря заявлял о необходимости возобновить диалог с Путиным, если в текущих переговорах не будет достигнут прочный мир. По его мнению, Украина и Европа должны искать правильный формат для переговоров с Россией.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times предупреждал, что Россия перебросит свои войска к границам НАТО после мирного соглашения с Украиной. По его словам, прежде всего российская агрессия угрожает Финляндии и странам Балтии.