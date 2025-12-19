"Было бы полезно": Макрон заявил о необходимости возобновить диалог с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что в определенный момент "придется поговорить" с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Украина и страны Европы должны искать правильный формат для потенциальных переговоров с Россией.

О необходимости мирных переговоров с Путиным Макрон сказал во время общения с журналистами в Брюсселе вечером 18 декабря, пишет SkyNews. При этом он отметил, что хотя Франция не выступает против использования замороженных активов РФ для помощи Украине, соглашение о займе на 90 млрд грн также свидетельствует о стремлении Европы поддержать украинцев.

По мнению Макрона, кредит был "самым реалистичным и практичным способом" помощи Киеву, который защищает от любых финансовых последствий скептически настроенные Венгрию, Словакию и Чехию.

Впрочем, по его словам, в определенный момент возобновление сотрудничества с Кремлем "будет полезным".

"Либо будет достигнут прочный мир в текущих переговорах, либо мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией — в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", — передает слова Макрона Bloomberg.

Президент Франции добавил, что Украина и Европа заинтересованы в поиске правильной структуры для возобновления дискуссии.

"В противном случае мы будем обсуждать это между собой с переговорщиками, которые потом самостоятельно пойдут и будут обсуждать это с россиянами. Это не идеально", — сказал Макрон.

Напомним, 19 декабря президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что участники саммита ЕС по Украине достигли соглашения о предоставлении Киеву финансовой помощи в размере 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц при этом отметил, что активы РФ пока будут оставаться замороженными. Украина должна будет вернуть кредит, когда получит репарации от РФ, а если репараций не будет — для возврата кредита используют российские активы.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 18 декабря заявил, что мирное соглашение с Россией "будет или плохим, или очень плохим, или его не будет".