"Було б корисно": Макрон заявив про необхідність поновити діалог із Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що в певний момент "доведеться поговорити" з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, Україна та країни Європи мають шукати правильний формат для потенційних перемовин із Росією.

Про необхідність мирних переговорів із Путіним Макрон сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі ввечері 18 грудня, пише SkyNews. При цьому він зазначив, що хоча Франція не виступає проти використання заморожених активів РФ для допомоги Україні, угода позику на 90 млрд грн також свідчить про прагнення Європи підтримати українців.

На думку Макрона, кредит був "найреалістичнішим і найпрактичнішим способом" допомоги Києву, який захищає від будь-яких фінансових наслідків скептично налаштовані Угорщину, Словаччину та Чехію.

Втім, за його словами, в певний момент відновлення співпраці з Кремлем "буде корисним".

"Або буде досягнуто міцного миру в поточних переговорах, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог із Росією — у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним", — передає слова Макрона Bloomberg.

Президент Франції додав, що Україна та Європа зацікавлені в пошуку правильної структури для відновлення дискусії.

"В іншому випадку ми будемо обговорювати це між собою з перемовниками, які потім самостійно підуть і обговорюватимуть це з росіянами. Це не ідеально", — сказав Макрон.

Нагадаємо, 19 грудня президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що учасники саміту ЄС щодо України досягли угоди про надання Києву фінансової допомоги в розмірі 90 млрд євро протягом 2026–2027 років. Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц при цьому зазначив, що активи РФ наразі залишатимуться замороженими. Україна повинна буде повернути кредит, коли отримає репарації від РФ, а якщо репарацій не буде — для повернення кредиту використають російські активи.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 18 грудня заявив, що мирна угода з Росією "буде або поганою, або дуже поганою, або її не буде".