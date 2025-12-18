Буде або поганою, або дуже поганою, або її не буде: Арахамія про мирну угоду

Глава правлячої фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що можливість укласти "гарну мирну угоду" з Росією наразі відсутня.

Наразі мова йде про дуже погану угоду або її відсутність та продовження війни, вважає Арахамія, який розповів про це на події "Україна та світ попереду 2026" у Києві і якого цитує "Інтерфакс-Україна"

"Ми розуміємо, всі люди, які мислять, хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди, вона буде або погана, або дуже погана, або її не буде", - сказав Арахамія.

У відповідь на питання щодо ймовірності укладання угоди на цьому етапі перемовин, Арахамія зазначив, що за нинішнього тиску американців, хоча він і більший на Україну, аніж на РФ, шанс є, але "без участі американців шансів угоди не буде".

"Одне питання, фактично, велике залишилось, точніше, два. Нам потрібно гарантії безпеки, щоб була 100% гарантія, що війна знову не прийде до нас. Це було з часів Стамбула також: гарантії безпеки – номер один, що потребує Україна. А їм потрібен Донбас. І тут у нас червона лінія, що ми не можемо віддати наш Донбас", – описав своє бачення ситуації глава фракції "Слуга народа".

На його думку, навіть якби якісь політики знайшлися, які б пропонували віддати Донбас, то це неможливо імплементувати.

"Не можна навіть закони якісь там пхати, тим більше голосувати. Тобто це неможливий сценарій з точки зору реалізації", – пояснив Арахамія.

За його словами, єдиний шлях, яким можна рухатись, якщо це єдине питання не вирішене, – це щось "навколо Донбасу робити, якісь гібридні моделі".

"Але для цього потрібно, щоб росіяни до цього були готові", – зазначив Арахамія.

За його словами, зараз у росіян риторика дуже проста – "black and white": віддайте Донбас",

"Держдеп там шукає прецеденти історичні, які були взагалі по складним питанням: Боснія-Герцеговина, що було після розпаду Югославії, там і таке інше. Тобто багато всіх речей люди шукають, як можна знайти мирним шляхом формат, який задовільнить обидві сторони. А нам в цей же час важливо, поки ці обговорення йдуть, працювати наполегливо над гарантіями безпеки", – наголосив глава фракції "Слуга народа".

Говорячи про гарантії безпеки, Арахамія назвав аналог 5 статті НАТО "слабким", адже він передбачає, що у разі військової агресії країни НАТО протягом 72 годин мають зібратися і зробити консультації.

"Я вибачаюся, але 24 лютого за 72 години ми майже втратили країну. Нас це не влаштовує. Тобто має бути конкретика: скільки зброї, якої зброї, скільки у нас армія, як вона фінансується, які у нас є так звані пакети стримування – ракети там і таке інше", – пояснив Арахамія.

Тим часом країни Європейського Союзу наблизилися до принципового рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України.

А Фокус писав про зустріч представників американської та російської сторін у Маямі, США, яка відбудеться вже найближчими вихідними.