США і РФ проведуть зустріч щодо миру: хто візьме участь і про що говоритимуть, — Politico

Представники американської та російської сторін проведуть переговори щодо мирного плану у Маямі, що у США, вже найближчими вихідними.

Зустріч між посадовцями США та РФ у Маямі відбудуться після обговорень гарантій безпеки між Америкою, Україною та Європою, що відбулися нещодавно у німецькому Берліні. Про це 17 грудня повідомило видання Politico з посиланням на два джерела, обізнані з цим питанням.

Одне з джерел розповіло, що російську сторону на переговорах у Маямі представлятиме глава російського суверенного фонду, спецпредставник президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, що вже брав участь у мирних перемовинах. Натомість американську сторону представлятимуть спеціальний посланець адміністрації президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер.

Очікується також, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров зустрінеться з американською делегацією напередодні переговорів між РФ та США у Маямі. Однак офіційного підтвердження щодо переговорів на момент публікації не надходило.

Переговори між США та РФ у Маямі: про що говоритимуть сторони

Як пише видання, плани щодо мирного врегулювання в Україні залишаються "нестабільними", попри те, що адміністрація Трампа посилила тиск на Київ у намаганнях досягнути швидкої мирної угоди. Однак, якщо плани будуть реалізовані у ці вихідні, адміністрація представить останнього раунду переговорів російським посадовцям.

Російська сторона наразі не змінила своїх вимог щодо мирного плану, зазначає ЗМІ.

Обидвоє представників США, Віткофф та Кушнер, у минулі вихідні брали участь у тривалих переговорах у Берліні. В ході зустрічей посадовці обговорили зокрема питання гарантій для України, а також територіальне питання.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський 16 грудня повідомляв, що наступний раунд українсько-американських переговорів відбудеться у Маямі, однак він у них участі не братиме. Зазначалося також, що перед зустріччю відбудуться контакти Вашингтона з Кремлем.

Нагадаємо, 15 грудня Умєров прокоментував перемовини зі США, висловивши сподівання щодо укладення мирної угоди найближчим часом.

Також 15 грудня у Sky News повідомили, що Трамп "задоволений" переговорами США та України у Берліні.