США и РФ проведут встречу по миру: кто примет участие и о чем будут говорить, — Politico

Представители американской и российской сторон проведут переговоры по мирному плану в Майами, что в США, уже в ближайшие выходные.

Встреча между должностными лицами США и РФ в Майами состоится после обсуждений гарантий безопасности между Америкой, Украиной и Европой, которые состоялись недавно в немецком Берлине. Об этом 17 декабря сообщило издание Politico со ссылкой на два источника, знакомые с этим вопросом.

Один из источников рассказал, что российскую сторону на переговорах в Майами будет представлять глава российского суверенного фонда, спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев, который уже участвовал в мирных переговорах. Зато американскую сторону будут представлять специальный посланник администрации президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ожидается также, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров встретится с американской делегацией накануне переговоров между РФ и США в Майами. Однако официального подтверждения относительно переговоров на момент публикации не поступало.

Переговоры между США и РФ в Майами: о чем будут говорить стороны

Как пишет издание, планы по мирному урегулированию в Украине остаются "нестабильными", несмотря на то, что администрация Трампа усилила давление на Киев в попытках достичь быстрого мирного соглашения. Однако, если планы будут реализованы в эти выходные, администрация представит последний раунд переговоров российским чиновникам.

Российская сторона пока не изменила своих требований по мирному плану, отмечает СМИ.

Оба представителя США, Уиткофф и Кушнер, в минувшие выходные участвовали в длительных переговорах в Берлине. В ходе встреч чиновники обсудили в частности вопрос гарантий для Украины, а также территориальный вопрос.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря сообщал, что следующий раунд украинско-американских переговоров состоится в Майами, однако он в них участвовать не будет. Отмечалось также, что перед встречей состоятся контакты Вашингтона с Кремлем.

Напомним, 15 декабря Умеров прокомментировал переговоры с США, выразив надежду на заключение мирного соглашения в ближайшее время.

Также 15 декабря в Sky News сообщили, что Трамп "доволен" переговорами США и Украины в Берлине.