Американский чиновник заявил, что 90% вопросов между Россией и Украиной решены после последних переговоров. И президент США доволен тем, как прошли переговоры в Берлине.

Официальный, но неназванный представитель США заявил, что гарантии безопасности были одним из главных направлений переговоров. И Дональд Трамп доволен результатами переговоров США с Украиной, сообщает Sky News.

Сторона США на переговорах Фото: Офис президента

По словам чиновника, Дональд Трамп считает, что сможет убедить Россию принять гарантии, аналогичные статье 5, предоставляемые Украине. Речь идет о принципе НАТО, согласно которому нападение на одного члена НАТО — это нападение на всех.

Американский чиновник добавил, что после последних переговоров наблюдается прогресс в сужении разногласий между Россией и Украиной, а также углубляются дискуссии по территориальным вопросам.

Відео дня

Официальный представитель заявил, что Россия будет открыта к вступлению Украины в Европейский союз, и что США считают, что Россия примет гарантии, предусмотренные в соглашении.

Официальный представитель заявил, что переговоры прошли очень позитивно, и по ряду вопросов был достигнут консенсус.

"Еще предстоит обсудить некоторые вопросы, но Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом", — сказал инсайдер.

Стив Уиткофф и Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Официальный представитель заявил, что европейские представители проявили себя превосходно, и выразил надежду, что "мы движемся по пути к миру".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после переговоров в Берлине, охарактеризовал территориальный вопрос как "болезненный" для решения.

А канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Путина объявить о рождественском перемирии и "оставить украинский народ в покое".