Переговоры в Берлине: Зеленский назвал вопрос территорий "болезненными"

В Берлине завершилась пресс-конференция Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. Также стало известно, что Эмманюэль Макрон примет участие в переговорах в Берлине, в которых также примет участие глава НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, охарактеризовал территориальный вопрос как болезненный для решения. Он заявил, что, по его мнению, США ничего не требовали в отношении территорий, а просто удовлетворили требования России, сообщает Sky News.

Это произошло после того, как официальный представитель заявил, что вопросы, касающиеся территории, по-прежнему остаются нерешенными, и американская команда рассматривает их как центральный вопрос для России.

В своем вступительном слове Зеленский сказал: "Не все вопросы просты".

"Существуют очень сложные вопросы, особенно когда речь идет о территориальных спорах. Очень важно, чтобы мы все работали над этим, чтобы подобные вопросы решались справедливо", — добавил он.

Он сообщил журналистам, что сегодня состоялось несколько раундов переговоров, и впереди еще много других.

"Мы работаем круглосуточно", — сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что переговоры были сложными, но важными, и в ходе обсуждений было проявлено уважение к его стране.

Зеленский говорит, что гарантии безопасности имеют важное значение для заключения сделки, и добавляет, что существуют разные позиции в отношении территории, но настаивает на том, что Украина готова работать над заключением прочного мирного соглашения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что без Дональда Трампа не было бы той "позитивной динамики", которая наблюдалась во время переговоров в Берлине.

И заявил, что сейчас "у нас есть шанс на настоящий мир в Украине".

Он добавляет, что надеется на дальнейший прогресс сегодня вечером во время ужина с европейскими лидерами, при этом вопрос о территориальных уступках остается ключевым.

Также стало известно, что вечером 12 декабря европейские лидеры встретятся с Владимиром Зеленским, чтобы получить обновленную информацию о последних переговорах между Украиной и США.

В офисе Эммануэля Макрона подтвердили, что французский президент будет в числе лидеров, которые примут участие в переговорах.

Кроме того, было объявлено, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальной встрече по Украине. Среди других лидеров, которые примут участие в мероприятии, будут сэр Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Напомним, ранее стало известно, что Украина категорически отвергла инициативу США по созданию на Донбассе так называемой "демилитаризованной экономической зоны", расценивая ее как угрозу национальной безопасности.

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не хочет работать над заключением перемирия, поскольку Москва стремится к долгосрочному миру.