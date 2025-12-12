"Это будет обманом": Песков заявил, что Россия не готова заключать перемирие

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что РФ не хочет работать над заключением перемирия.

По его словам, целью России является заключение долгосрочного мира. Пескова цитирует "РИА Новости".

Кроме того, он прокомментировал предложение провести референдум по решению территориального в Украине. По его словам, если это "повод для вымогательства передышки", то это якобы не получится у Украины.

"Перемирие в Украине станет обманом и запудриванием мозгов, нам нужен долгосрочный мир", — заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что мир должен быть обеспечен надежными гарантиями.

Ранее в этом месяце Песков рассказал российским журналистам, что возможность введения временного "новогоднего перемирия" в зоне боевых действий пока не рассматривается. Идея полноценного перемирия и замораживания по линии фронта Россией постоянно отвергается.

При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать энергетическое перемирие. Впрочем, для этого нужно, чтобы на эту идею положительно отреагировала Россия.

Песков в ответ на это отверг идею энергетического перемирия. Он снова повторил тезис о том, что Россия якобы "работает над миром, а не над перемирием".

Напомним, что командир стрелкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Богдан Корженко рассказал, что слухи о замораживании войны не помогают Украине, а ухудшают ситуацию. Он призвал не верить, что в следующем году удастся достичь перемирия.