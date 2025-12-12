"Це буде обманом": Пєсков заявив, що Росія не готова укладати перемир'я

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що РФ не хоче працювати над укладанням перемир'я.

За його словами, ціллю Росії є укладання довгострокового миру. Пєскова цитує "РИА Новости".

Крім того, він прокоментував пропозицію провести референдум щодо розв'язання територіального в Україні. За його словами, якщо це "привід для вимагання передишки", то це нібито не вийде в України.

"Перемир'я в Україні стане обманом та запудренням мізків, нам потрібен довгостроковий мир", — заявив Пєсков.

При цьому він наголосив, що мир має бути забезпечений надійними гарантіями.

Раніше цього місяця Пєсков розповів російським журналістам, що можливість запровадження тимчасового "новорічного перемир'я" у зоні бойових дій наразі не розглядається. Ідея повноцінного перемир'я та замороження по лінії фронту Росією постійно відкидається.

Відео дня

При цьому Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обговорювати енергетичне перемир'я. Утім для цього потрібно, аби на цю ідею позитивно відреагувала Росія.

Пєсков у відповідь на це відкинув ідею енергетичного перемир'я. Він знову повторив тезу про те, що Росія нібито "працює над миром, а не над перемир'ям".

Нагадаємо, що командир стрілецького батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Богдан Корженко розповів, що чутки про замороження війни не допомагають Україні, а погіршують ситуацію. Він закликав не вірити, що наступного року вдасться досягнути перемир'я.