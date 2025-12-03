У Кремлі заговорили про "новорічне перемир'я" у зоні бойових дій: що відомо

У Кремлі почали говорити про ймовірне тимчасове припинення вогню під час новорічних свят на полі бою у війні з Україною.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив російським журналістам, чи розглядається наразі можливість запровадження тимчасового "новорічного перемир'я" у зоні бойових дій. Про це 3 грудня розповіло прокремлівське медіа "РИА Новости".

Російські журналісти поцікавилися, чи запропонує Москва "новорічне перемир'я" на полі бою. На це спікер Путіна заявив кореспондентам, що наразі питання припинення вогню на новорічні свята не розглядалося. Він зазначив, що поки відбувається "зовсім інший процес".

"Поки про це не йшлося, зараз триває інший зовсім процес", — повідомив Пєсков.

Ймовірно, кремлівський представник мав на увазі переговори між сторонами та обговорення так званого "мирного плану".

Варто зауважити, що раніше у Кремлі нібито оголошували "перемир'я", присвячене певним датам. Так, у травні Міністерство зовнішніх справ РФ заявило про тимчасове припинення вогню на три дні з нагоди 9 травня. Однак вже у перші години дії так званого "перемир'я" ЗС РФ вдарили по житловій багатоповерхівці у Донецькій області, а військовий оглядач Богдан Мірошников повідомляв, що на полі бою під час "перемир'я" Путіна "немає тиші".

Нагадаємо, 2 грудня відбулися переговори посланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Москві. Після цього у Кремлі заявили, що Москва отримала ще чотири документи, окрім початкового американського мирного плану.

Також видання NBC News 2 грудня публікувало три умови мирного плану, з якими Кремль не погодиться.