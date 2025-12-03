"Москва отримала ще 4 документи": у Кремлі розповіли про підсумки переговорів Віткоффа з Путіним (відео)

Зустріч посланця президента США Стіва Віткоффа та його команди разом з лідером РФ Володимиром Путіним у Кремлі тривала майже 5 годин. Після цього у Москві провели брифінг, під час якого виголосили низку заяв.

Помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков заявив, що "компромісів поки що не знайдено", однак повідомив про те, що Москва отримала ще кілька документів, окрім початкового плану Трампа, щодо мирного врегулювання в Україні. Заяви передали росЗМІ.

Зустріч у Кремлі 2 грудня російська сторона назвала "продуктивною", а також "корисною та цікавою".

"Розмова Путіна з Віткоффом була конструктивною, дуже корисною та змістовною", — заявив Ушаков.

Кремлівський представник розповів, що в ході переговорів сторони розглядали кілька варіантів щодо врегулювання ситуації в Україні. За словами Ушакова, деякі американські пропозиції щодо мирного плану "прийнятні" для Кремля, однак не всі: деякі з них зовсім не підходять Росії.

"Компромісного варіанту плану щодо України поки що немає, деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять", — заявив помічник Путіна.

Він стверджує, що на переговорах розглядалася "суть плану США" щодо України, а не "конкретні пропозиції". Однак Москва, за його словами, отримала ще чотири документи, окрім американського початкового мирного плану з 28 пунктів.

Представник Кремля не розкрив, які саме чотири пропозиції отримала Москва. Він наголосив, що РФ та США домовилися не розголошувати про суть переговорів, однак додав, що зустріч нібито дала змогу "обговорити шляхи подальшого врегулювання" ситуації в Україні.

Ушаков також зазначив, що Кремль та США заявили про готовність продовжувати спільну роботу щодо врегулювання війни в Україні.

Чи відбудеться зустріч Путіна і Трампа після переговорів у Кремлі

Коментуючи можливість зустрічі американського та кремлівського лідерів, Ушаков наголосив, що це буде залежати від того, "який прогрес буде досягнутий на шляху врегулювання".

Американська сторона на момент публікації не коментувала переговори у Кремлі.

