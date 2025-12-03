"Москва получила еще 4 документа": в Кремле рассказали об итогах переговоров Уиткоффа с Путиным (видео)

Встреча посланника президента США Стива Уиткоффа и его команды вместе с лидером РФ Владимиром Путиным в Кремле длилась почти 5 часов. После этого в Москве провели брифинг, во время которого произнесли ряд заявлений.

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что "компромиссов пока не найдено", однако сообщил о том, что Москва получила еще несколько документов, кроме первоначального плана Трампа, по мирному урегулированию в Украине. Заявления передали росСМИ.

Встречу в Кремле 2 декабря российская сторона назвала "продуктивной", а также "полезной и интересной".

"Разговор Путина с Уиткоффом был конструктивным, очень полезным и содержательным", — заявил Ушаков.

Кремлевский представитель рассказал, что в ходе переговоров стороны рассматривали несколько вариантов по урегулированию ситуации в Украине. По словам Ушакова, некоторые американские предложения по мирному плану "приемлемы" для Кремля, однако не все: некоторые из них совсем не подходят России.

Відео дня

"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет, некоторые американские наработки приемлемы для РФ, некоторые не подходят", — заявил помощник Путина.

Он утверждает, что на переговорах рассматривалась "суть плана США" по Украине, а не "конкретные предложения". Однако Москва, по его словам, получила еще четыре документа, кроме американского первоначального мирного плана из 28 пунктов.

Представитель Кремля не раскрыл, какие именно четыре предложения получила Москва. Он отметил, что РФ и США договорились не разглашать о сути переговоров, однако добавил, что встреча якобы позволила "обсудить пути дальнейшего урегулирования" ситуации в Украине.

Ушаков также отметил, что Кремль и США заявили о готовности продолжать совместную работу по урегулированию войны в Украине.

Состоится ли встреча Путина и Трампа после переговоров в Кремле

Комментируя возможность встречи американского и кремлевского лидеров, Ушаков отметил, что это будет зависеть от того, "какой прогресс будет достигнут на пути урегулирования".

Американская сторона на момент публикации не комментировала переговоры в Кремле.

Напомним, перед этим росСМИ рассказали, что известно об американской переводчице, которая переводила мирный план Трампа Путину во время переговоров в Кремле.

Также 2 декабря издание NBC News раскрыло, с какими тремя условиями мирного плана Кремль не согласится.